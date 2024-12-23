Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины

Луковая маска может помочь в борьбе с преждевременным поседением волос. В луке содержится антиоксидантное соединение каталаза, которое уменьшает количество перекиси водорода в корнях волос, что помогает предотвратить раннее поседение. Кроме того, лук богат серой, стимулирующей выработку коллагена и способствующей росту здоровых волос.

Для приготовления эффективной маски от седины нужно:

- Измельчить две луковицы и выжать из них сок

- Добавить один желток

- Добавить несколько капель цитрусового эфирного масла

- Тщательно перемешать все компоненты

Маску следует наносить на кожу головы и корни волос, оставить на 30 минут под полотенцем, после чего тщательно промыть голову шампунем. Процедуру рекомендуется проводить раз в неделю для достижения заметного результата.

Помимо борьбы с сединой, луковая маска также:

- Стимулирует рост волос

- Укрепляет волосяные фолликулы

- Придает волосам естественный блеск

- Борется с перхотью

- Нормализует работу сальных желез

Важно помнить, что перед применением маски следует провести тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество смеси на запястье на 15 минут.