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Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины

23-12-2024, 09:33

Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины

Луковая маска может помочь в борьбе с преждевременным поседением волос. В луке содержится антиоксидантное соединение каталаза, которое уменьшает количество перекиси водорода в корнях волос, что помогает предотвратить раннее поседение. Кроме того, лук богат серой, стимулирующей выработку коллагена и способствующей росту здоровых волос.

Для приготовления эффективной маски от седины нужно:
- Измельчить две луковицы и выжать из них сок
- Добавить один желток
- Добавить несколько капель цитрусового эфирного масла
- Тщательно перемешать все компоненты

Маску следует наносить на кожу головы и корни волос, оставить на 30 минут под полотенцем, после чего тщательно промыть голову шампунем. Процедуру рекомендуется проводить раз в неделю для достижения заметного результата.

Помимо борьбы с сединой, луковая маска также:
- Стимулирует рост волос
- Укрепляет волосяные фолликулы
- Придает волосам естественный блеск
- Борется с перхотью
- Нормализует работу сальных желез

Важно помнить, что перед применением маски следует провести тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество смеси на запястье на 15 минут.


Автор: Дмитрий Волков
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