Сотрудник аэропорта раскрыл секрет: вот почему нельзя украшать чемодан перед вылетом

Многие путешественники, опасаясь перепутать свои чемоданы на багажной ленте, стараются сделать их более заметными. Для этого они используют яркие тканевые ленты, цветные шнурки или различные весёлые наклейки. Однако сотрудники аэропортов предупреждают, что такое желание выделить свой багаж может привести к серьёзным неприятностям и даже испортить долгожданный отпуск.

На первый взгляд, кажется, что небольшая ленточка или милая наклейка на чемодане совершенно безвредны. Но, как объяснил один из работников аэропорта в интервью зарубежному изданию, подобные украшения могут нарушить работу автоматизированных систем обработки багажа. Современные аэропорты оснащены сложным оборудованием, которое сканирует багажные бирки и направляет чемоданы по нужному маршруту.

Если сканер не может считать информацию с багажной бирки из-за мешающей ленты, болтающегося шнурка или другой преграды, то чемодан автоматически отправляется на ручную проверку. Это приводит к значительным задержкам в обработке. Существует риск, что из-за такой задержки ваш багаж просто не успеет попасть на нужный рейс, и вы останетесь без вещей по прилёте.

Особую проблему создают старые наклейки и бирки с предыдущих рейсов, которые пассажиры часто забывают снять. Эти устаревшие штрихкоды могут сбить систему с толку, заставляя её отправлять чемодан не в текущий пункт назначения, а туда, где вы были полгода назад. Это приводит к путанице и потере багажа, что, безусловно, очень расстраивает путешественников.

Сотрудники багажных служб ежедневно сталкиваются с ситуациями, когда чемоданы попадают в ручной режим обработки именно из-за подобных «украшений». Пассажиры, не понимая истинной причины задержки или утери багажа, часто высказывают недовольство, но проблема кроется в их собственных действиях. Важно понимать, что это не вопрос эстетики, а вопрос корректной работы высокоточных систем аэропорта.

Поэтому, хотя желание выделить свой багаж вполне понятно, эксперты советуют подходить к этому вопросу по-другому. Вместо того чтобы украшать чемодан дополнительными элементами, лучше сразу выбрать модель яркого цвета или с необычным дизайном. Это позволит вам легко найти свой багаж на ленте, при этом не создавая помех для аэропортовых систем.