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Конец мучениям: огурцы сами будут держаться вертикально, а плодов станет вдвое больше

20-06-2025, 01:30

Конец мучениям: огурцы сами будут держаться вертикально, а плодов станет вдвое больше

Многие дачники знают, что подвязка огурцов — это важный этап для получения хорошего урожая и качественных плодов. Правильное вертикальное расположение куста позволяет растению получать достаточно света и воздуха, способствует лучшему формированию плодов, а также упрощает полив и обработку от болезней. К тому же, аккуратно подвязанные растения делают грядки более ухоженными.

Однако традиционные методы подвязки огурцов, особенно в теплицах, часто бывают утомительными. Например, прикрепление верёвок к металлическим рёбрам теплицы, просовывая их под поликарбонат, требует значительных усилий и времени, а в жаркую погоду это становится ещё более изнурительным занятием.

Существует более удобное и современное решение, которое позволяет обойтись без такой трудоёмкой подвязки. Это использование шпалерной сетки. Данный материал идеально подходит для поддержания стеблей огурцов и надёжно удерживает их в вертикальном положении. Сетка отличается высокой прочностью, не портится от влаги и не создаёт помех при поливе растений.

Для использования шпалерной сетки достаточно просто закрепить её в теплице над грядками. В дальнейшем вам потребуется лишь периодически направлять растущие плети огурцов в ячейки сетки. Это существенно экономит время и силы, позволяя растениям развиваться свободно и при этом находиться в нужном положении.

Шпалерная сетка подходит не только для огурцов, но и для высокорослых сортов томатов. При бережном обращении этот материал может служить несколько лет. Важно лишь осенью, после сбора урожая, снимать с сетки остатки растений и обрабатывать её от возможных заболеваний, чтобы сохранить функциональность и гигиеничность для следующего сезона.


Автор: Дмитрий Волков
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