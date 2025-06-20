Сегодня
Индексация пенсий в России в 2025 году: сроки и размеры повышения выплат
В вашей квитанции ЖКХ теперь есть новая строка: за неё заставят платить всех без исключения
Сплю как младенец, даже в +40: три тайны сна в летнюю жару без кондиционера
Всё изменится с июня: Татьяна Голикова объявила о важных переменах для пенсионеров
Забудьте про Оливье: попробуйте этот крапивный салат, и вы будете готовить его каждый день
Вселенная раскрывает двери: эти знаки Зодиака ждут невероятные перемены до конца июня
Лук «стрелкует»? Бабушкин секрет спасет урожай и даст огромные головки
То, что для Европы норма, а для нас — дикость: узнайте, как немцы моются и ходят в туалет
Никогда не держите столько: вот почему крупные деньги на карте — прямая дорога к проблемам
Капсула времени в Антарктиде: учёные нашли нечто невероятное под двухкилометровым льдом
Шок для путешественника: вот почему поездка в узбекском плацкарте стала настоящим испытанием
Шок в купе: дети съели чужие запасы, а мать отказалась платить. Кто виноват и что делать?
Wildberries и Ozon отказались от поддержки старых ОС — что теперь ждать пользователям
Зачем в каждом авто должно быть белое полотенце: новый сигнал, который обязан знать каждый водитель
Горячая или холодная? Кулинарный секрет, который изменит ваш завтрак навсегда
Мудрец веков раскрыл секрет: перестаньте это делать, чтобы обрести счастье после 50
Отключите эту функцию — ваш смартфон станет быстрее и избавится от рекламы
Деньги придут сами: просто избавьтесь от этих вещей, и финансовая дыра закроется
"Приходит к нам только поесть": молодая жена нашла способ отвадить назойливую свекровь
Россияне рискуют остаться без квартир: на рынке недвижимости назревает тотальный дефицит
Все новости
Категории / Статьи

Тля атакует? Опытные садоводы раскрыли необычный метод: один колпачок — и огород спасён

20-06-2025, 03:00

Тля атакует? Опытные садоводы раскрыли необычный метод: один колпачок — и огород спасён

Лето приносит садоводам не только радость от предвкушения урожая, но и порой неприятные сюрпризы в виде вредителей. Один из самых распространённых и коварных врагов — тля, которая способна быстро захватить грядки, ослабить растения и даже полностью лишить их плодов. Если вы заметили на молодых побегах липкий налёт или скрученные листья, скорее всего, ваш огород атакован этим крошечным насекомым. В такой ситуации многие дачники не хотят прибегать к агрессивным химическим средствам, особенно когда на растениях уже начали формироваться плоды. К счастью, существуют более мягкие, но не менее действенные методы борьбы.

Опытные огородники нашли решение, которое позволяет эффективно противостоять тле без вреда для почвы и полезных насекомых. Они используют особый состав, который в народе прозвали "фирменным шампунем". Этот метод основывается на сочетании проверенного временем мыльного раствора с двумя дополнительными компонентами, значительно усиливающими его действие.

Для приготовления такого спасительного средства потребуется пять литров воды. В неё добавляют брусок хозяйственного или дегтярного мыла, предварительно натёртого или заменённого жидким мылом. Дегтярное мыло придаёт смеси дополнительные отпугивающие свойства. Затем в раствор вливают сто миллилитров недорогого растительного масла, например, подсолнечного или кукурузного. И, наконец, главный, казалось бы, необычный ингредиент — один колпачок шампуня от блох, который используется для домашних животных и продаётся в зоомагазинах.

Принцип действия этой смеси довольно прост. Растительное масло формирует на поверхности растений тонкую плёнку, которая блокирует дыхательные пути тли, приводя к её гибели. Шампунь от блох содержит вещества, которые в указанной концентрации безопасны для растений, но смертельны для мелких вредителей. Вместе эти компоненты создают мощное оружие против тли, способное справиться даже с сильно заражёнными культурами.

Для достижения максимального эффекта очень важно правильно провести обработку. Опрыскивание должно быть максимально тщательным: необходимо покрыть раствором каждый листок растения, уделяя особое внимание нижней стороне, где обычно скрывается наибольшее количество тли. Лучше всего проводить процедуру вечером, когда активность солнца снижается, чтобы избежать возможных ожогов листьев из-за взаимодействия раствора с солнечными лучами. Уже через сутки после обработки можно заметить значительное уменьшение популяции вредителей и постепенное восстановление растений.

Однако стоит помнить, что тля может вернуться, если не устранить первопричину её появления. Часто этих вредителей по участку переносят муравьи, поэтому важно контролировать и их численность. Кроме того, укрепление иммунитета растений поможет им эффективнее сопротивляться атакам. В качестве профилактики можно высаживать рядом с грядками определённые растения-репелленты, такие как бархатцы, чеснок, мята, базилик или календула, чей аромат отпугивает тлю. Также полезно регулярно осматривать посадки и привлекать на участок полезных насекомых, таких как божьи коровки, златоглазки и мухи-журчалки, которые питаются тлей, помогая вам в этой непростой борьбе.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
Конец мучениям: огурцы сами будут держаться вертикально, а плодов станет вдвое больше
Статьи // 20-06-2025, 01:30
Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
Статьи // 20-04-2025, 05:35
Лук «стрелкует»? Бабушкин секрет спасет урожай и даст огромные головки
Россия // 20-06-2025, 00:00
Томаты будут вашими чемпионами: 1 ложка этого раствора — и кусты завалятся цветами и плодами
Эксклюзив // 19-06-2025, 14:54
Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
Статьи // 7-12-2024, 19:15
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Законодательство
Индексация пенсий в России в 2025 году: сроки и размеры повышения выплат
Категории / Законодательство
В вашей квитанции ЖКХ теперь есть новая строка: за неё заставят платить всех без исключения
Категории / Россия
Сплю как младенец, даже в +40: три тайны сна в летнюю жару без кондиционера
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Тля атакует? Опытные садоводы раскрыли необычный метод: один колпачок — и огород спасён
hot
 Кошки видят мир иначе: вот что на самом деле заставляет их шипеть на "пустое" место
hot
 Конец мучениям: огурцы сами будут держаться вертикально, а плодов станет вдвое больше
hot
 С 20 июня всё изменится: Тамара Глоба назвала знак, который ждёт невиданный прорыв!
hot
 Сотрудник аэропорта раскрыл секрет: вот почему нельзя украшать чемодан перед вылетом
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия