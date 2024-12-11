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Категории / Азия

Xiaomi раскрыла причины переноса старта продаж кроссовера YU7 на лето 2025

11-12-2024, 08:49

Xiaomi раскрыла причины переноса старта продаж кроссовера YU7 на лето 2025

В середине 2025 года китайский технологический гигант Xiaomi планирует начать продажи своего нового электрического кроссовера YU7. Представители компании пояснили, что раннее получение лицензии на продажи необходимо для проведения тестирований автомобиля без камуфляжа, сообщает автомобильный портал CnEVPost.

9 декабря модель YU7 появилась в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT). Это обязательная процедура для всех серийных автомобилей перед получением разрешения на продажу. Обычно после включения в каталог MIIT автомобиль выходит на рынок через один-два месяца, однако в случае с YU7 компании потребуется больше времени.

Представители Xiaomi объяснили, что включение в каталог MIIT позволит им проводить тестирования без тяжелого камуфляжа, проверяя шумоизоляцию, энергопотребление и общую надежность автомобиля. Кроме того, для начала производства YU7 необходимо завершить строительство второй очереди автомобильного завода, поскольку текущие производственные мощности полностью загружены.

Строительство завода Xiaomi F2 площадью 531 000 квадратных метров началось в августе текущего года и должно завершиться за 10-11 месяцев, что является впечатляющим сроком по сравнению с 15 месяцами строительства первого завода. В октябре 2024 года была завершена стальная конструкция второй очереди.

Xiaomi YU7 представляет собой полностью электрический кроссовер с размерами 4999/1996/1600 мм и колесной базой 3000 мм. Автомобиль имеет пять посадочных мест и снаряженную массу 2405 кг. Топовая версия YU7 оснащается полным приводом с двумя электромоторами общей мощностью 681 л.с. Максимальная скорость достигает 253 км/ч. Питание осуществляется от тернарной батареи NMC производства CATL, емкость которой пока не раскрывается.


Автор: Дмитрий Волков
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