Wildberries и Ozon отказались от поддержки старых ОС — что теперь ждать пользователям

Wildberries и Ozon приняли важное решение и перестали поддерживать свои мобильные приложения на старых версиях операционных систем — iOS 12 и Android 8.0 Oreo и ниже. Несмотря на недовольство некоторых пользователей, этот шаг был необходимым и логичным в современных условиях.

Главная причина такого решения — усиление безопасности личных данных. Устаревшие версии операционных систем содержат уязвимости, которые могут использовать злоумышленники для получения доступа к конфиденциальной информации, такой как номера банковских карт, адреса и пароли. Поддержка этих старых систем требует больших затрат на постоянное закрытие “дырок” в безопасности, что со временем становится нерентабельным и неэффективным.

Кроме того, устаревшие ОС ограничивают функциональность приложений. Новые возможности, улучшенный интерфейс и современные технологии часто не работают корректно на старых устройствах, что снижает удобство пользования и качество сервиса. Wildberries и Ozon стремятся постоянно развивать свои приложения, а для этого требуется поддержка актуальных операционных систем.

Такой подход соответствует мировой практике: крупные компании регулярно прекращают поддержку устаревших версий ОС. Например, Apple перестала поддерживать iOS 15 уже через год после выпуска, а Google также регулярно ограничивает поддержку старых Android. Это позволяет оптимизировать ресурсы и внедрять новые функции.

Пользователям рекомендуется обновлять свои смартфоны и планшеты до последних версий ОС. Иногда это требует покупки нового устройства, но такие вложения оправданы, поскольку обеспечивают защиту данных и комфорт при пользовании приложениями. В итоге отказ от устаревших систем — это шаг к более безопасному и современному онлайн-шопингу, выгодный и для компаний, и для пользователей.