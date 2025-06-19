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Категории / Эксклюзив

Шок для путешественника: вот почему поездка в узбекском плацкарте стала настоящим испытанием

19-06-2025, 22:00

Шок для путешественника: вот почему поездка в узбекском плацкарте стала настоящим испытанием

Когда российский турист впервые ступил на платформу, чтобы сесть в узбекский поезд, у него сразу возникло предчувствие, что эта поездка не будет простой. Впечатления от увиденного в вагоне окончательно подтвердили его опасения, поскольку условия значительно отличались от привычных в российских поездах.

Местные поезда, как оказалось, представляют собой наследие советских времён. Хотя их и стараются поддерживать в рабочем состоянии, многие современные удобства, к которым привыкли пассажиры РЖД, здесь отсутствуют. Одной из главных проблем стало полное отсутствие кондиционеров. При температуре воздуха, достигающей порой сорока пяти градусов Цельсия, находиться в переполненном плацкартном вагоне было крайне непросто. Единственным спасением от жары был лишь свежий воздух, проникающий через открытые окна, но и он не приносил особого облегчения, особенно во время частых остановок, когда движение воздуха прекращалось.

Кроме того, туалеты в этих вагонах оказались обычными, без каких-либо современных улучшений вроде биосистем. Это создавало дополнительные неудобства, особенно учитывая, что во время каждой остановки, а их было немало, туалеты закрывались. В вагоне, вмещающем до пятидесяти шести человек, это становилось настоящей проблемой.

Ещё одним значительным недостатком стало отсутствие возможности принять душ. В условиях сильной жары и длительного путешествия, когда гигиена становится особенно важной, такая невозможность освежиться доставляла большой дискомфорт. Лишь одному из путешественников удалось воспользоваться душем в гостинице на станции Ургенч, где ему любезно предоставили эту услугу без дополнительной оплаты.

В целом, трёхдневное путешествие по Узбекистану в плацкартном вагоне оказалось весьма сложным испытанием. Недостаток привычных удобств и устаревшие условия значительно усложнили поездку, превратив её в настоящий вызов для российского туриста.


Автор: Дмитрий Волков
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