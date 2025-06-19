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Капсула времени в Антарктиде: учёные нашли нечто невероятное под двухкилометровым льдом
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Капсула времени в Антарктиде: учёные нашли нечто невероятное под двухкилометровым льдом

19-06-2025, 22:30

Капсула времени в Антарктиде: учёные нашли нечто невероятное под двухкилометровым льдом

Учёные сделали невероятное открытие под многокилометровой толщей льда Антарктиды: им удалось обнаружить древний ландшафт, который остался неизменным на протяжении более 34 миллионов лет. Этот удивительный участок, по размерам сопоставимый с Бельгией, находится в глубине Восточной Антарктиды, в районе Земли Уилкса. Исследователи предполагают, что миллионы лет назад здесь текли реки, росли пышные леса, а возможно, даже пальмы – именно их пыльцу ранее находили на побережье этого континента.

Это уникальное открытие стало возможным благодаря использованию спутниковых данных и передового радиолокационного сканирования, которое способно «просвечивать» ледяной покров толщиной более полутора километров. В ходе исследования были выявлены три обширных горных хребта, каждый длиной до 170 километров, разделённые глубокими долинами. Особенность этого региона заключается в том, что лёд здесь почти неподвижен, его движение составляет менее пяти метров в год, что и позволило сохранить ландшафт в первозданном виде, словно в гигантской капсуле времени.

По словам профессора Стюарта Джеймисона из Университета Дарема, это позволяет увидеть Антарктиду такой, какой она была до наступления ледникового периода. Примерно 34 миллиона лет назад этот континент ещё не располагался на Южном полюсе, и климат на нём был значительно теплее. Однако всё изменилось, когда Антарктида заняла своё нынешнее географическое положение, а уровень углекислого газа в атмосфере снизился, что привело к глобальному похолоданию и образованию обширного ледяного щита.

Интересно отметить, что земля под Восточно-Антарктическим ледяным щитом изучена даже меньше, чем поверхность Марса. Учёные намерены более детально исследовать эту небольшую часть древнего ландшафта, чтобы понять, как он может рассказать об эволюции рельефа Земли и формировании ледникового покрова.

Это открытие приобретает особую важность в свете современных климатических изменений, поскольку изучение прошлого континента может помочь предсказать, как Антарктида отреагирует на глобальное потепление. Тем не менее, прямой доступ к этой "капсуле времени" – то есть бурение полуторакилометровой толщи льда – требует колоссальных усилий и ресурсов, поэтому осуществить его удастся лишь в далёком будущем.


Автор: Дмитрий Волков
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