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Категории / Европа

Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год

22-12-2024, 09:14

Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год

Компания Mercedes-Benz проводит масштабное обновление линейки электрических моделей, отказываясь от обозначения "EQ" для упрощения своего модельного ряда. Это позволит компании представить электрическую версию популярного кроссовера GLC.

Данное решение появилось после того, как компания выпустила свой первый электромобиль EQC в 2019 году с планами продаж в США. Этот компактный кроссовер, сопоставимый по размерам с GLC-Class, должен был усилить присутствие Mercedes на североамериканском рынке электромобилей. Однако из-за задержек и пандемии проект был отменен в 2021 году, а затем производство модели полностью прекратилось в 2023 году.

В настоящее время электрический GLC находится в разработке, и несколько источников уже заметили тестовые образцы в камуфляже. Ожидается, что модель получит новое название, вероятно, "Mercedes-Benz GLC-Class EV". Выпуск электрической версии запланирован на 2027 модельный год.

Пока же клиентам доступна модель Mercedes-Benz GLC 350e Plug-In Hybrid. Этот компактный кроссовер оснащен батареей емкостью 23,3 киловатт-часа, работающей совместно с 2,0-литровым турбированным двигателем. Общая мощность системы составляет 313 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 406 фунт-футов. Запас хода на электрической тяге составляет 54 мили.

После разрядки батареи автомобиль продолжает движение за счет бензинового двигателя, что делает его практичным выбором с учетом широкой доступности заправочных станций. В условиях замедления спроса на традиционные автомобили и значительных инвестиций автопроизводителей в гибридные технологии, это представляется оптимальным решением.

Стоимость GLC 350e Hybrid начинается от 61 050 долларов, что примерно на десять тысяч больше, чем у бензиновой версии. Несмотря на высокую цену, для клиентов Mercedes-Benz это остается привлекательным предложением.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
Honda и Nissan объединяются: японские автогиганты начали новую главу истории
Категории / Европа
Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год
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