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Категории / Европа

BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году

5-04-2025, 08:56

BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году

BMW Group отчиталась о своих финансовых результатах за первый квартал 2025 года, подчеркнув значительный рост продаж электрических автомобилей. Продажи электрокаров компании увеличились на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как общие продажи выросли на 3,7%. Кроме того, MINI, подразделение BMW, показал рост на 9,5%.

В первые три месяца 2025 года BMW продала 13 538 электрокаров, что значительно превышает прошлогодний показатель в 9 713 автомобилей за тот же период. Основной вклад внесли модели i4, iX и i5. В частности, i4, спортивный четырехдверный седан, демонстрирует впечатляющие результаты, с объемом продаж 7 125 машин. iX, первый электрический внедорожник BMW, продан в количестве 3 626 единиц, тогда как более крупная и роскошная модель i7 нашла 888 покупателей.

Несмотря на общую положительную динамику, не все модели продемонстрировали рост. Продажи i5 снизились на 15,2%, а i7 — на 10,4% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Однако падение показателей i7 объясняется возрастом текущей модели, а сегмент дорогих электрических седанов изначально ограничен по объему. Более того, улучшение продаж iX на 23,1% и i4 на 57% подчеркивает растущий интерес покупателей к компактным и спортивным электрическим автомобилям.

Подразделение MINI также показало успехи, увеличив продажи до 6 976 автомобилей в первом квартале 2025 года против 6 369 в прошлом году. На рост повлиял новый MINI Countryman, который стал самым большим автомобилем бренда и привлек внимание покупателей небольших внедорожников. Также на рынке доступен MINI Cooper, который воплощает философию бренда в виде маленького и спортивного двухдверного автомобиля.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Новости
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Категории / Европа
BMW заявляет о росте продаж электрических автомобилей на 26,4% в 2025 году
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