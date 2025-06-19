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Категории / Европа

То, что для Европы норма, а для нас — дикость: узнайте, как немцы моются и ходят в туалет

19-06-2025, 23:30

То, что для Европы норма, а для нас — дикость: узнайте, как немцы моются и ходят в туалет

В Германии даже самые привычные ежедневные ритуалы, такие как принятие душа или посещение туалета, подчиняются определённым правилам, где во главу угла ставятся строгая дисциплина, экономия ресурсов и поддержание безупречной чистоты. Для многих жителей России подобный подход к бытовым мелочам может показаться весьма необычным, а порой даже чрезмерно строгим.

Например, немцы не склонны к длительным водным процедурам, не задерживаясь подолгу под душем и не устраивая себе расслабляющие ванны с пеной. Это связано с высокой стоимостью воды в стране. Поэтому во время мытья кран открывают лишь на короткое время, чтобы смыть мыло или гель с тела, а в остальное время вода просто не течёт. Такой метод гигиенических процедур может вызвать недоумение у россиян, для которых вопрос водных трат в процессе мытья обычно не стоит так остро, и здесь часто царит более свободная и непринуждённая атмосфера.

Ещё одним интересным аспектом является местная туалетная культура. В каждом туалете, независимо от того, находится ли он в частном доме или в общественном месте, обязательно присутствует специальный ёршик для унитаза. Им принято пользоваться без каких-либо исключений, как до, так и после использования по назначению. В Германии такое правило считается не просто проявлением гигиены, но и важным знаком уважения к другим людям, которые будут пользоваться туалетом после вас.


Автор: Дмитрий Волков
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