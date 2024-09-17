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Китайский автогигант Geely начал производство Zeekr 7X

17-09-2024, 12:36

Китайский автогигант Geely начал производство Zeekr 7XКомпания Zeekr, принадлежащая китайскому автогиганту Geely, начала производство своего нового электрического кроссовера Zeekr 7X. Официальный запуск модели запланирован на 20 сентября, сообщает CarNewsChina.

Zeekr 7X построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанной Geely. Эта же платформа используется в других моделях бренда, таких как Zeekr 001 и Zeekr X. Новый кроссовер позиционируется как более доступная альтернатива флагманской модели Zeekr 001.

По предварительным данным, Zeekr 7X будет доступен в двух версиях: с одним и двумя электромоторами. Ожидается, что мощность одномоторной версии составит около 272 лошадиных сил, а двухмоторной - около 544 лошадиных сил. Запас хода на одной зарядке может достигать 680 километров по китайскому стандарту CLTC.

Дизайн Zeekr 7X отличается современными и элегантными линиями. Автомобиль имеет безрамочные двери и выдвижные дверные ручки, что придает ему более аэродинамичный вид. Ожидается, что интерьер будет выполнен в минималистичном стиле с большим центральным дисплеем.

Цены на Zeekr 7X пока не объявлены, но ожидается, что они будут конкурентоспособными на китайском рынке электромобилей. Компания Zeekr планирует расширять свое присутствие не только в Китае, но и на международных рынках, включая Европу.

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