Новый электрический Volvo EX90 намерен покорить китайский рынок в 2025 году

В Китае появилась информация о новом электрическом внедорожнике Volvo EX90, который будет производиться на местном рынке. Министерство промышленности и информационных технологий КНР раскрыло данные о запасе хода и емкости батареи автомобиля.

Максимальный пробег составит 730 километров. На данный момент заявлено пять комплектаций, а официальный запуск намечен на 2025 год. Volvo EX90 является электрифицированной версией бензинового внедорожника Volvo XC90, сообщает CarNewsChina.

Все пять комплектаций китайского Volvo EX90 оснащены полным приводом с двумя электромоторами и литий-ионным аккумулятором емкостью 111 кВтч. Запас хода варьируется от 710 до 730 километров по стандарту CLTC. Масса батареи составляет 663 килограмма. Снаряженная масса разных версий колеблется от 2732 до 2780 килограммов. Максимальная скорость ограничена 180 километрами в час.

В базовых версиях передний электродвигатель развивает мощность 173 кВт (232 л.с.), а задний - 127 кВт (170 л.с.). Топовые комплектации получили более мощные моторы: 180 кВт (241 л.с.) спереди и 200 кВт (268 л.с.) сзади. Старшие версии разгоняются до 100 км/ч за 4,9 секунды, а быстрая зарядка от 10% до 80% занимает 30 минут.

Дизайн китайской версии соответствует международной модели. Автомобиль получил закрытую решетку радиатора, светящийся логотип бренда, скрытые дверные ручки и С-образные задние фонари. На корме размещен логотип Volvo Asia Pacific, указывающий на китайское происхождение модели. Для улучшения аэродинамики предусмотрена активная решетка радиатора.

Volvo EX90 построен на платформе SPA2. Его длина составляет 5037 мм, ширина - 1964 мм, высота - 1747 мм, а колесная база - 2985 мм. Это на 84 мм длиннее текущего Volvo XC90. В салоне установлен вертикальный 14,5-дюймовый центральный дисплей и полностью цифровая приборная панель. Ожидается наличие подогрева и вентиляции передних сидений, системы контроля качества воздуха и системы помощи водителю второго уровня.