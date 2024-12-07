Сегодня
Honda и Nissan объединяются: японские автогиганты начали новую главу истории
Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год
Китайский электрокар Zeekr 001 достиг исторической отметки в 250 000 поставок
Xiaomi раскрыла причины переноса старта продаж кроссовера YU7 на лето 2025
Повстанцы захватили Дамаск: Асад покинул страну после стремительного наступления
Шеф-повар из Уфы раскрыл секретный рецепт заправки для оливье, который произвел фурор среди гостей
Еврокомиссия выделила огромную сумму на производство батарей и готова конкурировать с Китаем
Genesis намерен создать конкурента Land Rover: подробности нового внедорожника
Новый электрический Volvo EX90 намерен покорить китайский рынок в 2025 году
Китайский автогигант Geely начал производство Zeekr 7X
Audi и SAIC представят совместный электромобиль в ноябре 2024 года
Avatr 07 сошел с конвейера: премиальный электрокроссовер готов к продажам
Hyundai готовит к выпуску флагманский электровнедорожник Ioniq 9
Volkswagen представил в Китае новый седан Passat Pro с продвинутой технологией
Tesla представит прототип роботакси, но эксперты сомневаются в готовности технологии
Автомобили-гиганты: как развивается технология дистанционного управления машинами
Мировой дебют внедорожника VW Scout состоится 24 октября
Украденный iPhone привел полицию прямо к автомобилю с похищенным имуществом
Deddle RV представила компактный автодом Youfo на базе Ford
Ginetta выпустит ограниченную серию 600-сильного суперкара Akula
Все новости
Категории / Новинки

Genesis намерен создать конкурента Land Rover: подробности нового внедорожника

7-12-2024, 18:43

Genesis намерен создать конкурента Land Rover: подробности нового внедорожника

В автомобильном мире появилась интересная концепция: что если бы компания Genesis создала настоящий внедорожник? Бренд уже зарекомендовал себя исключительным качеством сборки, что является ключевым элементом для престижного внедорожника. Такой автомобиль мог бы составить конкуренцию известным моделям от Lexus и Land Rover.

Genesis уже имеет отличные варианты силовых агрегатов для подобного проекта. Базовым мог бы стать четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, а в качестве опции - гибридный V6 с турбонаддувом и электрическим нагнетателем, выдающий 409 лошадиных сил. Оба двигателя могли бы работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Электрическая версия внедорожника позволила бы Genesis конкурировать с такими моделями, как Rivian R1S и новый Scout Traveler. У компании уже есть подходящая электрическая силовая установка от модели Electrified GV70, которая обеспечивает мощность 483 лошадиные силы и крутящий момент 516 Нм.

Использование рамной конструкции кузова выделило бы новый внедорожник среди других моделей марки с несущим кузовом. Такое решение обеспечило бы автомобилю настоящие внедорожные возможности, сравнимые с конкурентами.

Появление подобного внедорожника могло бы создать для Genesis долгосрочное наследие прочных и надежных машин, способных выдерживать серьезные нагрузки и поддерживать активный образ жизни владельцев. Это добавило бы в линейку марки больше характера и уникальности.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
На «Автоторе» началась разработка седана Genesis G90
Россия // 7-11-2016, 04:54
Новая генерация Land Rover Defender выйдет на авторынок в 2019 году
Новости // 31-10-2016, 07:33
Дебютировал самый мощный Range Rover Sport
Европа // 2-01-2016, 18:06
Опубликованы американские цены на седан Genesis G90
Происшествия // 3-09-2016, 00:51
Суббренд Hyundai выпустит конкурента BMW M4
Азия // 21-01-2016, 05:06
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Honda и Nissan объединяются: японские автогиганты начали новую главу истории
Категории / Европа
Mercedes начал тестировать электрический GLC: премьера намечена на 2027 год
Категории / Новости
Китайский электрокар Zeekr 001 достиг исторической отметки в 250 000 поставок
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
hot
 Двойной подарок судьбы: сестры-близнецы и их дети, рожденные с разницей в минуты
hot
 Открываю секрет удачи 2024 года: как звёзды обещают процветание – не пропустите свой шанс
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия