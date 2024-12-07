Genesis намерен создать конкурента Land Rover: подробности нового внедорожника

В автомобильном мире появилась интересная концепция: что если бы компания Genesis создала настоящий внедорожник? Бренд уже зарекомендовал себя исключительным качеством сборки, что является ключевым элементом для престижного внедорожника. Такой автомобиль мог бы составить конкуренцию известным моделям от Lexus и Land Rover.

Genesis уже имеет отличные варианты силовых агрегатов для подобного проекта. Базовым мог бы стать четырехцилиндровый турбированный двигатель мощностью 300 лошадиных сил, а в качестве опции - гибридный V6 с турбонаддувом и электрическим нагнетателем, выдающий 409 лошадиных сил. Оба двигателя могли бы работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Электрическая версия внедорожника позволила бы Genesis конкурировать с такими моделями, как Rivian R1S и новый Scout Traveler. У компании уже есть подходящая электрическая силовая установка от модели Electrified GV70, которая обеспечивает мощность 483 лошадиные силы и крутящий момент 516 Нм.

Использование рамной конструкции кузова выделило бы новый внедорожник среди других моделей марки с несущим кузовом. Такое решение обеспечило бы автомобилю настоящие внедорожные возможности, сравнимые с конкурентами.

Появление подобного внедорожника могло бы создать для Genesis долгосрочное наследие прочных и надежных машин, способных выдерживать серьезные нагрузки и поддерживать активный образ жизни владельцев. Это добавило бы в линейку марки больше характера и уникальности.