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Denza N9 PHEV: новый флагманский гибридный внедорожник BYD с запасом хода 1302 км
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Denza N9 PHEV: новый флагманский гибридный внедорожник BYD с запасом хода 1302 км

22-03-2025, 10:07

Denza N9 PHEV: новый флагманский гибридный внедорожник BYD с запасом хода 1302 км

На китайском рынке состоялась премьера нового флагманского гибридного внедорожника Denza N9 от компании BYD. Автомобиль предлагается в двух комплектациях по цене от 389 800 до 449 800 юаней (примерно 54-62 тысячи долларов США). Это первый внедорожник, оснащенный технологией BYD e3 "Yisanfang", которая позволяет реализовать боковое перемещение "крабом", обеспечить устойчивость при разрыве шины на скорости до 180 км/ч и выполнять разворот на месте.

Denza N9 построен на платформе e-Platform 3.0 и имеет внушительные габариты: 5258/2030/1830 мм при колесной базе 3125 мм. Автомобиль оснащен системой из трех электродвигателей: асинхронный мотор спереди (200 кВт/315 Нм) и два синхронных мотора с постоянными магнитами сзади с суммарной мощностью 240 кВт/360 Нм. Дополняет систему 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 152 кВт/325 Нм и аккумуляторные батареи Blade емкостью 46,9 кВтч.

Такая гибридная система обеспечивает запас хода на чистой электрической тяге 202 км по циклу CLTC, а общий запас хода достигает впечатляющих 1302 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды, а средний расход топлива составляет 6,3 л/100 км по стандарту NEDC. Для быстрой зарядки аккумулятора с 30% до 80% требуется всего 19 минут.

В оснащение Denza N9 входит продвинутая система помощи водителю "God's Eye" B (DiPilot 300), которая использует один лидар, пять радаров миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых радаров и 14 камер. Система обеспечивает автоматическую парковку в различных положениях, дистанционное управление парковкой, удержание в полосе движения в экстренных ситуациях и мониторинг слепых зон. В ночных условиях система автоматического экстренного торможения работает на скорости до 110 км/ч.

Салон автомобиля выполнен в шестиместной конфигурации "2+2+2" с 46 отсеками для хранения вещей. Сиденья второго ряда имеют 14-позиционную электрорегулировку, оснащены столиками, беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт и функциями вентиляции, подогрева и массажа. Мультимедийная система DiLink 150 включает 17,3-дюймовый центральный экран, 13,2-дюймовый экран для пассажира и 50-дюймовый AR-проекционный дисплей. В топовой комплектации также есть 26-динамиковая аудиосистема Devialet и 17,3-дюймовый потолочный экран для задних пассажиров.


Автор: Дмитрий Волков
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