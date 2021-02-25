Сегодня
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Михаил Ефремов сегодня, 1 марта: последние новости об актере, где отбывает наказание сейчас, 01.03.2021
Новости Сирии сегодня, 01.03.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 1 марта
Выплаты от Путина на детей в марте 2021 года до 3 лет: какие будут детские пособия до 16 лет, когда перечислят деньги на детей
Все новости
Категории / Новости

Причина смерти актера Дмитрия Писаренко: что случилось

25-02-2021, 06:44

Причина смерти актера Дмитрия Писаренко: что случилось
В российской столице ушел из жизни 61-летний актер Дмитрий Писаренко.

Актер не дожил три месяца до 62 лет. Информацией о кончине актера поделилась его супруга. Об этом она рассказала в соцсети. Зрителям он больше всего известен по роли опричника в кинокартине "Царь Иван Грозный".

Она отметила, что смерть Писаренко наступила из-за проблем с сердцем. Похоронами актера занимается их старший сын, воспитывающий маленькую дочь. Вдова подчеркнула, что несколько позже сообщит о том, когда состоятся похороны.

Известно, что тело актера находилось в квартире в течение нескольких дней. Соседи стали ощущать трупный запах, после чего позвонили в полицию.

Последние годы Писаренко находился в забвении. Его последняя киноработа вышла на экраны в 2008 году. Журналистам некоторых СМИ удалось пообщаться с соседями актера и выяснить кое-какую информацию. Мужчина жил в трехкомнатной квартире на Тверской и влачил нищенское существование. Жилье он получил в наследство благодаря сожительнице. Женщина преподавала танцы и была профессором, проживала она вместе с мамой. Официально Дмитрий продолжал оставаться в браке с женщиной, с которой уже давно не жил. В свое время она переехала в Болгарию.

По словам соседей, они часто видели Писаренко с бутылками, поэтому были уверены, что актер злоупотреблял спиртным. 14 лет назад его сожительница умерла, но попросила мать отписать квартиру возлюбленному. Пожилая женщина выполнила ее волю, тем более, что Дмитрий ухаживал за ней до последних ее дней жизни. В этой же квартире, доставшейся ему по наследству, умер и сам актер.

Также по теме
Умер актер Дмитрий Писаренко. Ему был всего 61 год
Новости // 24-02-2021, 13:09
Виталий Альшанский умер: причина смерти актера, когда и где похороны
Новости // 7-02-2021, 08:08
Андрей Мягков умер: причина смерти актера
Новости // 19-02-2021, 11:01
Умер Василий Лановой: причина смерти актера, что случилось
Новости // 30-01-2021, 09:19
От чего умер Андрей Мягков: причина смерти актера
Новости // 19-02-2021, 11:01
Странные обстоятельства смерти актера Виктора Павлюченкова назвали его друзья
Новости // 4-02-2021, 07:15
Михаил Ефремов сегодня, 23.02.2021: последние новости, где отбывает наказание сейчас, 23 февраля
Новости // 23-02-2021, 06:38
Скончался известный актер Виталий Альшанский
Новости // 6-02-2021, 07:46
Категории / Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Категории / Новости
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Категории / Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия