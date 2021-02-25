Причина смерти актера Дмитрия Писаренко: что случилось

В российской столице ушел из жизни 61-летний актер Дмитрий Писаренко.Актер не дожил три месяца до 62 лет. Информацией о кончине актера поделилась его супруга. Об этом она рассказала в соцсети. Зрителям он больше всего известен по роли опричника в кинокартине "Царь Иван Грозный".Она отметила, что смерть Писаренко наступила из-за проблем с сердцем. Похоронами актера занимается их старший сын, воспитывающий маленькую дочь. Вдова подчеркнула, что несколько позже сообщит о том, когда состоятся похороны.Известно, что тело актера находилось в квартире в течение нескольких дней. Соседи стали ощущать трупный запах, после чего позвонили в полицию.Последние годы Писаренко находился в забвении. Его последняя киноработа вышла на экраны в 2008 году. Журналистам некоторых СМИ удалось пообщаться с соседями актера и выяснить кое-какую информацию. Мужчина жил в трехкомнатной квартире на Тверской и влачил нищенское существование. Жилье он получил в наследство благодаря сожительнице. Женщина преподавала танцы и была профессором, проживала она вместе с мамой. Официально Дмитрий продолжал оставаться в браке с женщиной, с которой уже давно не жил. В свое время она переехала в Болгарию.По словам соседей, они часто видели Писаренко с бутылками, поэтому были уверены, что актер злоупотреблял спиртным. 14 лет назад его сожительница умерла, но попросила мать отписать квартиру возлюбленному. Пожилая женщина выполнила ее волю, тем более, что Дмитрий ухаживал за ней до последних ее дней жизни. В этой же квартире, доставшейся ему по наследству, умер и сам актер.