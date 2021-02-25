Анастасия Заворотнюк сегодня, 25 февраля: последние новости, как состояние здоровья актрисы сейчас, 25.02.2021

Анастасия Заворотнюк отказалась от схемы лечения, которая использовалась в случае с Жанной Фриске. Об этом поклонники узнали буквально несколько дней назад. Уже второй год звезда «Моей прекрасной няни» не появляется на публике.О жизни Заворотнюк в последнее время ничего не слышно. Попытки журналистов узнать подробности о диагнозе актрисы не увенчались успехом. Известно лишь что сейчас артистка находится в своем загородном доме, продолжая взаимодействовать с врачами, помогающими ей одержать победу над тяжелым заболеванием.При этом звезда «Моей прекрасной няни» отказалась от вакцины, за счет которой специалисты смогли продлить жизнь Жанне Фриске. Это экспериментальный препарат, ради которого пришлось бы ехать в США.Обследование Заворотнюк успела провести у врачей на территории Германии и Польши, но проходить лечение решила у российских медиков. Докторов знаменитости порекомендовали друзья ее мужа Петра Чернышева.Семья актрисы заявила, что помощь ей не нужна. Родственники Заворотнюк не организовывали денежных сборов, старались избегать любого упоминания в СМИ о своей беде. Известно, что актрисе помогла Татьяна Навка, отдав гонорар за одно из ледовых шоу. Больше денег родственники артистки у других людей не брали.Чернышеву на день рождения желали сил и финансового благополучия. Известно, что паре пришлось потратиться на лечение. Даже продавалась элитная недвижимость для этих целей. Но можно предположить, что все не так плохо. Лечение стоит дорого, но в семье деньги есть. Пара Заворотнюк и Чернышева оказалась богаче, чем семья Жанны Фриске. Это можно сказать по тому, что дочь «прекрасной няни» Анна продолжает делать дорогой ремонт в квартире в центре Москвы. Наследница болеющей актрисы поделилась редкими кадрами дизайна квартиры в самом сердце столицы. Работа идет полным ходом, свободные средства есть. Анна Заворотнюк готовится к новоселью. Долгое время Анна жила в США: девушка отучилась в престижной бизнес-школе, после чего успела поработать на крупную фирму. Девушка вернулась в Россию из-за болезни матери и жила в Крекшино. Теперь Анна может жить в своей квартире.На ремонт ушло несколько месяцев, и Анна похвасталась, что квартира практически готова: в своем Инстаграм дочь Заворотнюк впервые показала новое «гнездышко». Для своего интерьера Анна выбрала светлые оттенки, подвесные люстры и мебель в цвете слоновой кости. Дочь Заворотнюк получила немало комплиментов. Ее квартиру назвали нежной и уютной.Стоит сказать, что эта квартира еще и недешевая - здесь нет мебели из масс-маркета, бюджетных материалов в отделке не замечено. Если деньги вливаются в ремонт, когда Анастасия Заворотнюк больна и нуждается в реабилитации, то можно предположить, что этой семье всего хватает. Родственники актрисы справляются с финансовой нагрузкой.