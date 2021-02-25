Сегодня
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Михаил Ефремов сегодня, 1 марта: последние новости об актере, где отбывает наказание сейчас, 01.03.2021
Новости Сирии сегодня, 01.03.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 1 марта
Выплаты от Путина на детей в марте 2021 года до 3 лет: какие будут детские пособия до 16 лет, когда перечислят деньги на детей
Все новости
Категории / Новости

Михаил Ефремов сегодня, 25.02.2021: последние новости, где сейчас находится актер, данные на 25 февраля

25-02-2021, 06:44

Михаил Ефремов сегодня, 25.02.2021: последние новости, где сейчас находится актер, данные на 25 февраля
Комиссия по рассмотрению дисциплинарного дела бывшего адвоката Михаила Ефремова Андрея Алешкина пройдет без его участия. Сам юрист считает этот процесс заказным.

По словам Алешкина, поскольку он занят другим делом, его интересы будет представлять Виолетта Волкова. Бывший защитник артиста считает, что решение по его дисциплинарному разбирательству может быть любым, передает ФАН.

«Свое дело считаю заказным, на это есть доказательства. После комиссии опубликую представление вице-президента адвокатской палаты Петербурга, и станет все понятно», - заявил он.

Сам Ефремов считает, что договор на адвокатские услуги с Алешкиным был заключен обманным путем. Кроме того в своей жалобе актер указал, что давал полномочия юристу только на помилование, а не на кассационную жалобу на приговор.

Михаил Ефремов: последние новости

Несколько дней назад ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за ДТП со смертельным исходом, был этапирован из московского СИЗО-5 "Водник" в исправительную колонию в Белгородской области.

По словам Мельникова, члены ОНК прибыли в СИЗО "Водник" для проверки условий содержания осужденного актера и обнаружили, что его этапировали обратно в исправительную колонию в Белгородскую область.

Как удалось выяснить, Ефремов был этапирован в Москву для того. Чтобы дать показания по трем уголовным делам, которые возбудили еще в ноябре прошлого года.

Фигурантами этих дел являются лжесвидетели, которые выступали в суде по ходатайству адвоката актера Эьмана Пашаева, рассказывая странные неправдоподобные вещи, которые легко были опровергнуты доказательствами, представленными стороной обвинения.

Двое из этих псевдо свидетелей, утверждали, что появились рядом с разбитой машиной Ефремова раньше всех, и видели, что известного актера за рулем не было.

Ну а еще один "деятель" рассказал в суде, что за пару часов до ДТП видел джип Ефремова около бара, и за руль сел не Михаил, а не известный.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, который находился в нетрезвом виде, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актер в аварии не пострадал. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам лишения свободы.

Также по теме
Михаил Ефремов сегодня, 09.02.2021: последние новости, где отбывает наказание актер, где находится сейчас. 9 февраля
Новости // 9-02-2021, 06:45
Михаил Ефремов сегодня, 23.02.2021: последние новости, где отбывает наказание сейчас, 23 февраля
Новости // 23-02-2021, 06:38
Михаил Ефремов подписал кассационную жалобу на приговор
Новости // 30-01-2021, 05:55
Михаил Ефремов сегодня, 08.02.2021: последние новости, где отбывает наказание Ефремов
Новости // 8-02-2021, 06:41
Михаил Ефремов: новости об актере на сегодня, 11 февраля 2021, где сейчас находится
Новости // 11-02-2021, 06:58
Михаила Ефремова этапировали в Москву
Новости // 6-02-2021, 07:46
Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 10 февраля 2021, где сейчас находится актер
Новости // 11-02-2021, 06:58
Михаил Ефремов сегодня, 13.02.2021: последние новости, где актер отбывает наказание
Новости // 13-02-2021, 07:10
Категории / Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Категории / Новости
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Категории / Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия