Михаил Ефремов сегодня, 25.02.2021: последние новости, где сейчас находится актер, данные на 25 февраля

Комиссия по рассмотрению дисциплинарного дела бывшего адвоката Михаила Ефремова Андрея Алешкина пройдет без его участия. Сам юрист считает этот процесс заказным.По словам Алешкина, поскольку он занят другим делом, его интересы будет представлять Виолетта Волкова. Бывший защитник артиста считает, что решение по его дисциплинарному разбирательству может быть любым, передает ФАН.«Свое дело считаю заказным, на это есть доказательства. После комиссии опубликую представление вице-президента адвокатской палаты Петербурга, и станет все понятно», - заявил он.Сам Ефремов считает, что договор на адвокатские услуги с Алешкиным был заключен обманным путем. Кроме того в своей жалобе актер указал, что давал полномочия юристу только на помилование, а не на кассационную жалобу на приговор.Несколько дней назад ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал, что актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за ДТП со смертельным исходом, был этапирован из московского СИЗО-5 "Водник" в исправительную колонию в Белгородской области.По словам Мельникова, члены ОНК прибыли в СИЗО "Водник" для проверки условий содержания осужденного актера и обнаружили, что его этапировали обратно в исправительную колонию в Белгородскую область.Как удалось выяснить, Ефремов был этапирован в Москву для того. Чтобы дать показания по трем уголовным делам, которые возбудили еще в ноябре прошлого года.Фигурантами этих дел являются лжесвидетели, которые выступали в суде по ходатайству адвоката актера Эьмана Пашаева, рассказывая странные неправдоподобные вещи, которые легко были опровергнуты доказательствами, представленными стороной обвинения.Двое из этих псевдо свидетелей, утверждали, что появились рядом с разбитой машиной Ефремова раньше всех, и видели, что известного актера за рулем не было.Ну а еще один "деятель" рассказал в суде, что за пару часов до ДТП видел джип Ефремова около бара, и за руль сел не Михаил, а не известный.Напомним, вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, который находился в нетрезвом виде, устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Машина артиста вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актер в аварии не пострадал. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам лишения свободы.