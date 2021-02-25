Скандальная взломщица Denuvo объявила о своём аресте

Девушка-хакер с ником 0xEMPRESS, пообещавшая взломать все игры с Denuvo, заявила, что её арестовала полиция. Судя по всему, на этом история падения защиты закончилась — по крайней мере, один из её витков.
«Менее чем через час меня с адвокатом вытащат из дома. Учитывая, что меня поймали на подготовке второго фикса для кряка Immortals, я не думаю, что есть надежда на хороший исход», сообщила 0xEMPRESS.
Впрочем, не все верят в эту историю — слишком она странная. Полиция не предупреждает хакеров о визите «менее чем через час», чтобы у них осталось время написать прощальное письмо для форумчан. Да и, скорее всего, случись такое, это время взломщица потратила бы на удаление следов работы над нелицензионным ПО.
Сообщество склоняется к другой версии событий: чуть раньше 0xEMPRESS заявила о том, что группы репакеров воруют её славу, перепаковывая взломанные ей игры в удобные для скачивания и установки файлы. Тогда последние ответили, что больше не будут выпускать удобные релизы с её «кряками», и на девушку обрушилась волна негатива. Поэтому участники форума полагают, что она выдумала эту историю, чтобы красиво уйти.
Источник: 4pda.ru