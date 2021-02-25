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Российские учёные увеличили ёмкость литий-ионных батарей в три раза

25-02-2021, 08:37

Российские учёные увеличили ёмкость литий-ионных батарей в три раза

Российские учёные отметились серьёзным улучшением технологии литий-ионных батареек. Так, срок службы накопителей удалось продлить в пять раз, а увеличить ёмкость в три раза по сравнению с существующими аналогами.

Литий-ионные аккумуляторы остаются безальтернативным источником энергии, когда речь заходит об электрокарах, смартфонах и других устройствах, требующих высокой ёмкости и надёжности. Однако одним из слабых мест таких батареек считается анод, выполненный из графита. Улучшение его показателей ограничено физическими свойствами материала и требует альтернативных решений.

Батарейка

Вполне возможно, что именно такое решение нашли российские учёные из НИТУ МИСиС. Сообщается, что им удалось синтезировать новый материал с помощью метода спрей-пиролиза, когда водный раствор с ионами определённых металлов превращается в туман при помощи ультразвука, а затем в воду при температурах до 1200 градусов по Цельсию. Процесс выпаривания происходит с разложением исходных солей металлов. Результатом становятся сферы микронных или субмикронных размеров, показатели пористости которых позволяют функционировать в литий-ионной батарейке.

«Полученные нами пористые наноструктурные микросферы состава Cu0,4Zn0,6Fe2O4 в качестве материала анода обеспечивают ёмкость втрое выше, чем у существующих на рынке батарей, позволяя увеличить число циклов зарядки-разрядки в пять раз по сравнению с другими перспективными альтернативами графиту. Такое улучшение достигается за счёт синергетического эффекта при сочетании особой наноструктуры и состава использованных элементов», — поясняют исследователи.

О планах коммерческого использования технологии пока не сообщается. 

Источник: 4pda.ru

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