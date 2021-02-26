Новости Сирии сегодня, 26.02.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 26 февраля

22 февраля Сирийская Арабская Армия, при поддержке российских военных, открыла гуманитарные коридоры в Идлибе для выхода населения на территорию подконтрольную правительству САР. Турция начала саботировать эту мирную инициативу, заявив, что не может обеспечить безопасность эвакуации беженцев из указанного района.Так как россияне настаивали на данном плане, Анкара решила пойти на провокацию. 23 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь из минометов по контрольно-пропускному пункту ВС САР у города Серакиб, после чего перешли в атаку к юго-западу от Идлиба и к югу от н.п. Эль-Бара. В ходе обстрела пострадали мирные жители.Подразделениям российской военной полиции пришлось эвакуироваться, чтобы «не попасть под раздачу». Впрочем, сирийская армия, при поддержке ВКС РФ, сначала остановила наступление джихадистов, а затем обратила противника в бегство.При поспешном отступлении часть боевиков подорвалось на своих же минных полях, в результате чего погибло 12 членов бандформирования и уничтожено 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами.Бежавшие джихадисты попытались укрыться в пригороде Эль-Бары, но были обнаружены российскими разведывательными БПЛА. После вскрытия позиций противника по вражеским целям был нанесен бомбовый удар самолетами ВКС РФ.В результате инициированной Анкарой авантюры группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» безвозвратно потеряла около 70 боевиков, а также 20 единиц тяжелого вооружения и техники.Боевики группировки «Аль-Фатх аль-Мубин» убили троих солдат Сирийской Арабской Армии (САА) в населенном пункте Маарет Мухас на юге провинции Идлиб.Группировки «Сирийской национальной армии» провели артиллерийский обстрел позиций сил САА по направлению села Кяфр Баттых на юге провинции Идлиб.За последние три дня нанесено более 150 ударов в треугольнике Алеппо - Хама - Ракка в пустыне Аш-Шола. В результате уничтожено около 30 человек.На территории, подконтрольной Сирийской Арабской Армии на западе провинции Дейр эз-Зор в районе населенного пункта Ат-Табани, российские войска начали создавать опорный пункт.За последние несколько дней боевики «Сирийских демократических сил» (СДС) арестовали 87 местных жителей по обвинению в связях с «Исламским государством» (организация признана террористическая и запрещена в РФ). Причиной стали участившиеся нападения на блокпосты на востоке Дейр эз-Зора.Международная коалиция отправила колонну в составе 45 грузовиков с вооружением и материально-техническим обеспечением к своим военным базам в провинции Хасака через погранпереход «Аль-Валид» на границе с Ираком.США 25 февраля нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.По его данным, авиаудар стал ответом на серию атак, которые были произведены по объектам США в Ираке. Президент США Джо Байден одобрил нанесение авиаудара.22 февраля так называемая зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, всего по этому району города, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две ракеты упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.Ранее в феврале район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, также подвергся ракетному обстрелу. В результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.