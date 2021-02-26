Что случилось с Миланой Тюльпановой, бывшей женой Кержакова: новости о состоянии здоровья

27-летняя Милана Тюльпанова попала в реанимацию: бывшая жена Александра Кержакова была госпитализирована якобы после передозировки снотворным. Информацию об этом сообщили представители модели в ее инстаграм-аккаунте, а также некоторые СМИ.От лица Миланы Тюльпановой некто опубликовал сториз в Instagram. Неизвестная написала, что телеведущую госпитализировали, и она находится в реанимации. А ее брат пытается умолчать о произошедшем. Позже это сообщение пропало из аккаунта Миланы.«Утром ее нашел брат. Почему-то сказал, что все будет хорошо, хотя она сейчас в реанимации», - говорилось в сообщении.Ссылаясь на источники, РЕН ТВ опубликовали версию, что экс-супруга тренера «Томи» Александра Кержакова решила покончить жизнь самоубийством. Официально эту информацию не подтвердили. «Пятый канал» пишет, что девушка приняла большую дозу снотворного. Она узнала, что у ее возлюбленного серьезные проблемы с законом. Телеведущая не афишировала свои отношения.Брат Тюльпановой назвал сообщения в СМИ «полным бредом». Он сообщил, что с его сестрой все хорошо. Нет причин беспокоиться о здоровье Миланы.Сейчас у российской телеведущей в сториз только фото с изображением Любови Успенской. Таким образом блогер решила поздравить женщину с именинами.Кержаков развелся с Тюльпановой два года назад. Их сын остался жить с матерью.