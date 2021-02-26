Уголовная амнистия в России в 2021 году: состоится или нет, последние новости о сроках проведения амнистии по уголовным делам на сегодня

Раз за разом в информационном пространстве появляются сообщения о планах властей России провести амнистию для тех заключенных, которые были осуждены по уголовным статьям. Однако каждый раз подобная информация не подтверждается официальным образом.В конце прошлого года стало известно о том, что Совет по правам человека выступил с предложением провести амнистию на фоне пандемии, сделавшей условия содержания заключенных более суровыми.Шансы на проведение амнистии по уголовным делам в наступившем несколько дней назад 2021 года существенно выросли после свежего заявления президента России Владимира Путина. У главы государства поинтересовались, есть ли у властей соответствующие планы.Глава государства, отвечая на вопрос общественников о возможности проведения в стране амнистии для осужденных по уголовным статьям, пришел к выводу, что его необходимо тщательно проработать. Путин уверен, что принимать скоропалительные решения в этой плоскости никак нельзя, чтобы не возникли неприятные последствия.Владимир Путин подчеркнул, что в целом амнистия является актом гуманизма и широко применяется во всем мире. По этой причине он допустил ее проведение в нынешнем году. Однако более конкретные временные рамки озвучивать не стал.В свою очередь глава политической силы ЛДПР Владимир Жириновский обеспокоен многочисленными вопросами россиян, которые связаны с планами властей отказаться от проведения амнистии по уголовным делам. В этой связи он направил предложение о ее переносе на 2021 год.По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно.В связи с этим будет уместно напомнить, что амнистия в России до настоящего времени проводилась исключительно по инициативе главы государства. Последняя амнистия была приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошла в 2015 году.