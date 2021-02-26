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Борис Моисеев сегодня, 26 февраля 2021: последние новости о состоянии здоровья, 26 февраля, что случилось

26-02-2021, 06:39

Борис Моисеев сегодня, 26 февраля 2021: последние новости о состоянии здоровья, 26 февраля, что случилось
Певец Борис Моисеев недавно приятно удивил своих поклонников заявлением о желании вернуться на эстраду. Многие восприняли это в качестве верного признака, что артист восстановился после двух инсультов. Однако их радость оказалась скоротечной.

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Только вот врачебные специалисты оказались против такого развития событий. Они пришли к выводу, что организм Моисеева еще недостаточно окреп для столь серьезных нагрузок, как публичные выступления.





Впрочем, из всего этого нельзя сделать вывод о том, что на сегодняшний день Борис Моисеев является каким-то беспомощным человеком. Совершенно нет. Он полностью обслуживает себя сам и строит в целом дальновидные планы. Например, предстоящим летом артист хочет улететь в Америку, где проживает его бывшая возлюбленная. Также он хочет какое-то время побыть в Юрмале, где приятный климат должен поспособствовать его скорейшей реабилитации.

Официальный представитель заслуженного артиста России Бориса Моисеева Сергей Горох развеял слухи о том, что состояние здоровья певца ухудшилось, не соответствуют действительности.

"Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в утренней ленте новостей о себе всякие глупости", - рассказал представитель артиста.

Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.

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