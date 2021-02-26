Когда перечислят двойные пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021

те семьи, где среднедушевой доход достигает одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, после назначения выплаты 50% от регионального детского прожиточного минимума, продолжат получать выплату в том же размере. Если же этой выплаты недостаточно для обеспечения доходов семьи, то выплата на ребенка будет назначена в размере 75% от детского прожиточного минимума в регионе. В случае, если назначенная выплата в размере 75% от детского прожиточного минимума не обеспечивает доходы семьи и не выводит ее из категории нуждающихся, тогда родители получат выплату на ребенка в размере 100% от детского прожиточного минимума, действующего в регионе.

Заявление на увеличенную выплату можно будет подать лишь с 1 апреля 2021 года, но начислена она будет с 1 января 2021 года. То есть деньги за первый квартал этого года будут перечислены единовременно, после проверки заявления и его одобрения в апреле этого года.Осталось чуть больше месяца до того момента, когда семьи с детьми могут написать заявление на пособие в повышенном размере. Пособие на детей от 3 до 7 лет придумали в 2020 году. Его получают те семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает уровень прожиточного минимумам. Размер пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка. В целом по стране сумма равна 5 500 рублей.Глава государства Владимир Путин провел совещание 5 января 2021 года, где обсуждались главные социальные вопросы и меры соц поддержки россиян. Вопрос по поводу "путинских" выплат на детей подняли в самом начале.В конце года, в Правительстве неоднократно поднимался вопрос о том, чтобы поднять детские "президентские" выплаты в два раза - до полного прожиточного минимума, тем семьям, где доход с ранее назначенным пособием остается ниже прожиточного минимума.Татьяна Голикова и Антон Котяков предложили президенту другую систему назначения детских выплат:Заявление на увеличенную выплату можно будет подать лишь с 1 апреля 2021 года, но начислена она будет с 1 января 2021 года. То есть деньги за первый квартал этого года будут перечислены единовременно, после проверки заявления и его одобрения в апреле этого года.Те родители, кто уже получает выплату, так же могут подать заявление с 1 апреля. Если после проверки органы соцзащиты примут решение об увеличении выплаты, то родителям будет сделан перерасчет за первый квартал, и они продолжат получать пособие уже в увеличенном размере.Кроме того, предполагается сделать эту меру поддержки более адресной. При проверке заявлений на выплату учтут еще и имущество семьи. Но как это будет происходить пока не ясно. Кстати, закон о новой системе начисления выплаты на 26 февраля еще не подписан.