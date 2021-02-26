Индексация пенсий работающим пенсионерам: новости последние на сегодня, 26.02.2021

Когда работающим пенсионерам вернут отнятую в 2016 году индексацию? Данный вопрос продолжает оставаться на повестке дня у многих пожилых россиян, которые в силу ряда обстоятельств вынуждены будучи на пенсии продолжать осуществлять трудовую деятельность.Как считает председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.По его словам, большинство людей предпочтёт работать без оформления, чтобы получать полноценные пенсии."Нам надо срочно вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Они выгодны государству, а мы их демотивируем. Мы сами же побуждаем людей на совершение ненужных обходных шагов и манипуляций", - рассказал он.Вместе с этим в глаза бросается тот факт, что государство в течение пяти лет недоплачивало российским пенсионерам по 1100 рублей в месяц. Виной всему - отмена индексации пенсий. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг в ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот"."У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%. То есть каждый месяц в течении пяти лет пенсионерам недоплачивали 1100 рублей", - сказал Гартунг.По информации депутата, работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, неработающие - 66 108 рублей. Гартунг подчеркнул, что в стране проживает около 9 млн работающих пенсионеров. "Если в среднем каждому из них недоплатили по 179 тысяч рублей, то получается колоссальная сумма", - подчеркнул политик.Примечательно, что осенью прошлого года на встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин публично поддержал предложение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам. Он заявил, что правительство РФ уже получило соответствующее поручение.Напомним, на данный момент размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом - это должно обеспечить рост реальных пенсий до 2024 года. Далее повышение выплат будет зависеть от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.