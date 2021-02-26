Выплаты на детей до 3 лет: когда придут деньги, последние новости сегодня, 26.02.2021

В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2020 года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроектаОколо 1,8 млн семей в настоящее время получают выплаты на детей до трех лет. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография».Так, выплаты на первого ребенка в январе текущего года получили 974 тыс. семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Также около 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов.Напомним, с прошлого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта. Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.Тем временем, наиболее популярными у жителей России являются обращения по вопросу регистрации в системе обязательного пенсионного страховании, распоряжения средствами материнского капитала, получение справок о размере пенсии, установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными и детьми-инвалидами, а также по вопросам установления и выплаты пенсии и т.д.Список госуслуг ПФР, которые можно получить в МФЦ, постоянно расширяется. Так, например, в прошлом году в связи с введением новых дополнительных выплат семьям с детьми список госуслуг ПФР, за которыми граждане обращались в МФЦ, расширился за счет приема заявлений на ежемесячную выплату на детей до 3 лет и единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Также в 2020 году через офисы МФЦ стало возможным получение сведений о своей трудовой деятельности, а также подача сведений о регистрации автомобиля для перемещения инвалидов.Всего в настоящее время через МФЦ можно получить 16 госуслуг Пенсионного фонда России.