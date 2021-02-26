Сегодня
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Михаил Ефремов сегодня, 1 марта: последние новости об актере, где отбывает наказание сейчас, 01.03.2021
Новости Сирии сегодня, 01.03.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 1 марта
Выплаты от Путина на детей в марте 2021 года до 3 лет: какие будут детские пособия до 16 лет, когда перечислят деньги на детей
Все новости
Категории / Новости

Выплаты на детей до 3 лет: когда придут деньги, последние новости сегодня, 26.02.2021

26-02-2021, 06:39

Выплаты на детей до 3 лет: когда придут деньги, последние новости сегодня, 26.02.2021
В пресс-службе Минтруда сообщили, что с 2020 года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта

Около 1,8 млн семей в настоящее время получают выплаты на детей до трех лет. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография».

Так, выплаты на первого ребенка в январе текущего года получили 974 тыс. семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Свыше 262 тыс. семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала. Также около 619 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов.





Напомним, с прошлого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта. Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 года, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, раньше средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточного минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.

Тем временем, наиболее популярными у жителей России являются обращения по вопросу регистрации в системе обязательного пенсионного страховании, распоряжения средствами материнского капитала, получение справок о размере пенсии, установления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными и детьми-инвалидами, а также по вопросам установления и выплаты пенсии и т.д.

Список госуслуг ПФР, которые можно получить в МФЦ, постоянно расширяется. Так, например, в прошлом году в связи с введением новых дополнительных выплат семьям с детьми список госуслуг ПФР, за которыми граждане обращались в МФЦ, расширился за счет приема заявлений на ежемесячную выплату на детей до 3 лет и единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Также в 2020 году через офисы МФЦ стало возможным получение сведений о своей трудовой деятельности, а также подача сведений о регистрации автомобиля для перемещения инвалидов.

Всего в настоящее время через МФЦ можно получить 16 госуслуг Пенсионного фонда России.

Также по теме
Россиянам рассказали, кто получит повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет
Новости // 29-01-2021, 06:06
Названы даты выплат детских пособий
Новости // 30-01-2021, 06:23
Когда будут выплаты на детей с 3 до 7 лет в феврале 2021: сроки перечисления детских пособий на карту
Новости // 7-02-2021, 08:08
Выплаты на детей с 3 до 7 лет в марте: когда придут деньги, изменения детских пособий, последние новости
Новости // 24-02-2021, 06:42
Власти объяснили задержку "путинских" выплат на детей
Новости // 28-01-2021, 05:16
Пособия на детей в феврале 2021: когда придут деньги на детей от 3 до 7 лет, сроки перечисления на карту
Новости // 10-02-2021, 07:21
Пособия на детей от 3 до 7 лет проиндексируют
Новости // 30-01-2021, 06:41
Россиянам объяснили, когда придут детские пособия в феврале
Новости // 1-02-2021, 06:43
Категории / Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Категории / Новости
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Категории / Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия