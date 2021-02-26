Михаил Ефремов сегодня, 26.02.2021: свежие новости, где отбывает наказание и сейчас находится актер

С Михаила Ефремова сняты все подозрения по делу о лжесвидетелях. Для того, чтобы разобраться в том, что актер невиновен в подкупе свидетелей, следователям хватило всего одного допроса. Об этом стало известно накануне.следственные действия с актером закончились на прошлой неделе и три дня назад он отбыл в колонию в Белгородскую область. Впрочем, до сих пор неясно, прибыл ли актер в пункт назначения - в субботу он находился на перевалочном пункте - в СИЗО №3. Напомним, что там актер уже находился - некоторое время пребывал на карантине, прежде чем попасть в колонию, передает "МК".Но, самое главное, что у следователей больше нет вопросов к актеру. Ими было установлено, что Ефремов не подкупал свидетелей, которые заявляли в Пресненском суде, что не видели актера за рулем его автомобиля."В ГСУ ГУ МВД по Москве был проведен только один допрос Михаила Ефремова. Все подозрения были сняты", - поведал источник, который знаком с ситуацией лично.Примечательно, что изначально планировалось, что с осужденным будет проводится целый ряд следственный мероприятий, в том числе и очные ставки, но они не потребовались.Напомним, в сентябре прошлого года суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Затем по апелляции срок был уменьшен до 7,5 гол колонии.Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. По информации адвоката Ефремова, на условия жизни и питание в колонии актер не жалуется, ежедневно артист работает в швейном цехе.