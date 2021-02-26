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Анастасия Заворотнюк: последние новости сегодня, 26.02.2021, как состояние здоровья актрисы сейчас, 26 февраля

26-02-2021, 06:39

Анастасия Заворотнюк: последние новости сегодня, 26.02.2021, как состояние здоровья актрисы сейчас, 26 февраля
Как сейчас поживает знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк? Увы, никто из журналистов не знает никаких подробностей ее лечения и выздоровления, а также не обладает материалами о передвижениях актрисы за рубеж. На данный момент лишь известно, что артистка находится в своем загородном доме в поселке Крекшино, где, по слухам, успешно справляется с тяжелым недугом.

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Наиболее свежие данные указывают на то, что недавно Заворотнюк отказалась от вакцины, которая смогла продлить жизнь ушедшей Жанны Фриске.





«Заворотнюк обследовали немецкие и польские врачи, но она предпочла лечение в России, у докторов, которых ей порекомендовали друзья Петра Чернышева», - сказал осведомленный источник, слова которого приводит "КП".

В тот момент, когда страшная история Анастасии только начиналась, ей было предложено сделать данные инъекции на территории США. Стоимость одного такого укола составляла более 850 тыс. рублей (на 2019 год).

Однако, стоит отметить, что вакцина считалась экспериментальной, поэтому также несла какие-то риски. Артистка отказалась от поездки в Америку.

Тем временем, своими соображениями по поводу дальнейшей судьбы актрисы поделился отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир. Он знает, через какие испытания проходит человек во время борьбы с онкологией, так как именно рак мозга стал причиной смерти его дочери.

Как отметил отец скончавшейся от рака певицы, выздороветь от рака мозга невозможно. Судьбы певицы Жанны Фриске и звезды сериала "Моя прекрасная няня" часто сравнивают.

Из неофициальных данных следует, что обе знаменитости заболели онкологией после ЭКО. У Жанны Фриске рак нашли после рождения сына Платона, а у Заворотнюк - после рождения дочки.

Жанна Фриске не смогла справиться с заболеванием и ушла из жизни. В свою очередь Анастасия Заворотнюк борется с раком и, по слухам, у нее наблюдается ремиссия.

По словам отца Жанны Фриске, в США он общался с врачом, который говорил, что не было в его практике ни одного случая, когда рак мозга удавалось полностью вылечить.

"Хотелось бы, чтобы Настя выздоровела. Не знаю, может быть, она будет первой. Дай бог ей здоровья", - поведал отец Жанны Фриске.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно летом 2019 года. По неподтвержденным данным, у актрисы диагностировали глиобластому - агрессивную опухоль мозга. По данным СМИ, она проходила лечение в одной из московских клиник, но после того как врачи не смогли ей помочь, родные увезли ее домой. Муж актрисы Петр Чернышев обратился за помощью в Российскую академию наук.

Знакомые Заворотнюк утверждали, что после курса химиотерапии ее внешность сильно изменилась и сейчас ее уже не узнать. Именно с этим связано то, что актриса перестала появляться на публике. Кроме того, появилась информация, что у нее начались проблемы с речью. Опухоль не повлияла на ее интеллект, и она понимает, что с ней происходит. Все это сопровождается сильными головными болями и постоянной слабостью.

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