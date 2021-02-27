Борис Моисеев 26.02.2021: последние новости сегодня, как состояние здоровья артиста сейчас, 27 февраля

Певица Алена Апина с коллегой по творческому цеху Борисом Моисеевым дружит уже очень давно. Певец в течение нескольких лет на публике не появлялся, в связи с чем в сети начали ходить самые разные слухи, в том числе, что он сильно сдал, так и не сумев оправиться после перенесенного инсульта.Уже долгое время артист Борис Моисеев не появляется не только на сцене, но и на публике. О состоянии певца мало что известно, и завесу тайны раскрыла Алена Апина в программе «Судьба человека». Певица рассказала некоторые подробности состояния Бориса Моисеева, который является крестным отцом ее дочери.По словам Апиной, артист очень нуждается в крепком здоровье. Сама она видится с Борисом Моисеевым очень редко, так как с ним сложно общаться из-за проблем со здоровьем."Для того чтобы сейчас с ним как-то поговорить, нужно находиться очень долгое время с ним близко, так как он тяжело разговаривает, очень трудно понять мысли, которые он хочет выразить", - поведала Апина.Певица не стала разглашать, чем болен Борис Моисеев, зато сказала немало теплых слов о его таланте и личных качествах, отметив, что это очень добрый и одинокий человек.Следует напомнить, что Моисеев является крестным отцом дочки Апиной. Как известно, Ксения Иратова появилась на свет от суррогатной матери.При этом ранее сообщалось о том, что сам Моисеев опровергал информацию о том, что он находится в неважном состоянии. Вместе с этим исполнитель отвергал возможность возвращения на сцену.Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.