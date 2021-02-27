Валентин Юдашкин сегодня, 27.02.2021: последние новости, как состояние здоровья сейчас, 27 февраля

Прославленный модельер Валентин Юдашкин никогда не рассказывал о своей болезни. Модельер решил пролить свет на свою историю впервые с 2016 года.Рак известному модельеру диагностировали пять лет назад. Именно в тот год он впервые пропустил ежегодную консультацию врача. Сначала Юдашкин испытывал сильные головные боли, которые не проходили длительный срок. Это вынудило художника сделать МРТ и КТ. Обследование показало, что заболевание стремительно развивается."Вначале был рак почки - он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо, это произошло за год. Главное, что врачи видели эту историю: все же в компьютерах есть. Но они думали, что это возрастное", - пояснил Юдашкин.Модельер признался, что всегда тщательно следил за своим здоровьем и ежегодно отправлялся на обследование в одну из лучших клиник Лос-Анджелеса. Лишь однажды, в 2016 году, он пропустил очередной check-up. И как раз в тот момент начались головные боли. Когда они усилились, модельер позвонил в клинику, и ему посоветовали обратиться в центр имени Бурденко, где впоследствии ему поставили неутешительный диагноз.Юдашкин признался, что тяжелее всего для него было рассказать родным о своей проблеме. Они восприняли новость спокойно, что позволило модельеру вернуться к работе. После прохождения курса лечения он старается еще более тщательно следить за своим здоровьем.«Самое тяжелое для каждого, кто переносит эту историю, когда идешь на check-up вновь. Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами. Когда надо успеть что-то сделать, отвлечься, да еще и хорошо выглядеть», - подытожил модельер.