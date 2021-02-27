В какой тюрьме сидит Алексей Навальный: куда его этапировали, последние новости сегодня, 27.02.2021

Алексея Навального не будут этапировать ни в одну из колоний Московской области, заявил член общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Александр Мальцев.Эту информацию предоставила ФСИН по Московской области после запроса по поводу доставки Навального в ИК-6, пояснил он.Эксперты ссылаются на собственные источники и утверждают, что оппозиционер скоро появится в одной из колоний Владимирской области. Журналисты уверены, вероятность такого исхода - 100%.Авторы издания опровергают информацию о том, что Алексея навального похитили из СИЗО «Матросская тишина». Подобная новость появилась в некоторых Telegram-каналах и была растиражирована прессой.«Этапирование заключенных - сложный процесс, иногда даже сами осужденные не знают, куда их повезут», - сообщил один из источников.Там отмечают на закрытость подобных мероприятий, поэтому СМИ решили выдвинуть такое смелое заявление.25 февраля адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что не смог встретиться с подзащитным в СИЗО «Матросская тишина», так как заключенный «отбыл». Кобзев предположил, что Навального этапировали в колонию. Уточнить местоположение оппозиционера можно будет, когда он прибудет к месту отбывания наказания и свяжется с родственниками, отметил адвокат.2 февраля суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный - его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Мосгорсуд снизил срок до двух лет шести месяцев. Приговор объединили с решением по уголовному делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, по которому Навального оштрафовали на 850 тыс. рублей. По подсчетам адвоката Вадима Кобзева, его подзащитный может выйти на свободу в 2023 году.