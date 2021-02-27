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Новые правила техосмотра с 1 марта 2021: подробности, принято ли решение

27-02-2021, 07:18

Новые правила техосмотра с 1 марта 2021: подробности, принято ли решение
Столь широко обсуждаемую реформу техосмотра автомобилей перенесли как минимум до 1 октября нынешнего года. Соответствующее решение принял руководитель правительства Михаил Мишустин. Таким образом, процедура прохождения техосмотра не изменится для российских водителей с 1 марта 2021 года, как это планировалось изначально.

Мишустин рассказал членам правительства на прошедшем накануне совещании кабмина что на этом этапе реформирования иногда случаются накладки. Глава правительства посчитал что в ситуации, когда страна еще борется с пандемией коронавируса, существуют некоторые риски для таких нововведений.





Новый порядок технического осмотра автомобилей в России вступит в силу с 1 октября 2021 г., а не с 1 марта, как предполагалось ранее, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он попросил предоставить ему на подпись соответствующий проект постановления в ближайшее время.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», - пояснил глава правительства подобное решение.

При этом он подчеркнул, обращаясь к министерствам и ведомствам, что с 1 октября система должна заработать без сбоев. Мишустин напомнил, что новые правила предполагают введение электронных диагностических карт автомобилей, проведение фотофиксации и запуск иных процедур, от которых зависит работа профильного бизнеса.

Этот перенос – не первый. Сама идея обязательной фотофиксации процедуры технического осмотра автомобилей начала активно обсуждаться ещё в 2017 году. Соответствующий закон об изменениях процедуры ТО приняли в начале лета 2019 года - он должен был вступить в силу через год, 6 июня 2020 года.

Формальная причина, по которой решили отсрочить новые правила техосмотра на этот раз - неготовность к изменениям. Независимые наблюдатели обращали внимание на то, что обновленные правила могут привести к существенному сокращению пунктов диагностики. А на оставшихся неизбежно образуются очереди, и техосмотр снова станет таким же трудоёмким для автолюбителей, каким он был при прохождении в ГИБДД.

Удастся ли подготовиться к изменениям к осени - непонятно. Возможно, нас ожидает ещё один перенос вступления в силу изменений процедуры ТО. Удивляться этому точно не придется.

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