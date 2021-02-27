Продуктовые карточки в России: когда введут и для кого

В последнее время активно обсуждается вопрос о введении в России сертификатов на продовольственные товары. В пользу этой инициативы выступил глава государства Владимир Путин. Первоначально об этом рассказали в Союзе потребителей нашей страны, где обратились в Минпромторг. Общественная реакция на предложение оказалась в основном одобрительной.Путин на встрече с главами основных фракций Госдумы дал свое согласие что вопрос стоит обдумать, но указал и на наличие проблем. По словам президента он еще раньше слышал что в правительстве этот вопрос поднимался. Идея не нова и имеет свои плюсы.Россиянам, которые получают жилищные пособия, предложили также компенсировать часть трат на продукты. Речь идет о категории граждан, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22 процентов. Таких россиян государство уже признало нуждающимися и компенсирует часть коммунальных платежей.Союз потребителей предлагает ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. Всего на идею необходимо не более девяти миллиардов рублей в месяц, либо 81 миллиард рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля.Как пояснил глава Союза потребителей Петр Шелищ, таким образом государство поддержит не только нуждающихся граждан, но и пищевую промышленность.В свою очередь руководитель ЛДПР Владимир Жириновский указал, что в магазинах РФ есть немало дорогой продукции, которая недоступна для бедных граждан. Из-за этого выдвинули предложение в магазинах открывать особые отделы, где такие граждане на свои сертификаты имели бы возможность покупать необходимые товары. Такая практика есть в разных странах мира.Еще осенью минувшего года появилась информация, что депутаты от ЛДПР хотят создать законопроект о продуктовых сертификатах для бедных граждан. Закон должен был установить все критерии нуждаемости для людей, которым на конкретную сумму полагается сертификат на еду.Чтобы не было злоупотреблений с сертификатами, их нельзя будет обналичивать или покупать на них спиртное либо табак. Будет также конкретный перечень продукции, доступной для приобретения с использованием сертификата. Как гласит закон, у владельца сертификата есть право покупки в магазине еды на конкретную сумму. Затем происходит компенсация денег из казны.Владимир Путин из-за подорожания продуктов в конце минувшего года указал, что такое положение дел недопустимо. Президент добавил, что увеличение стоимости товаров не связано с эпидемией коронавируса. Причиной является всеобщее подорожание на международных рынках.Затем глава кабмина РФ Михаил Мишустин создал особую группу для изменения стоимости социально значимой продукции.