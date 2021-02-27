Уголовная амнистия в России в 2021 году: когда состоится, последние новости на сегодня, 27 февраля

Многие жители нашей страны продолжают обсуждать вопрос, будет ли проведена амнистия в России в 2021 году. Соответствующие размышления возникают вовсе не на пустой почве, так как для этого имеются определенные предпосылки.Изначально большая масса населения интересовалась вопросом амнистирования заключенных еще в мае. Напомним, что 9 мая 2020 года состоялась 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Как правило, в юбилейные даты государство проводит амнистирование некоторых групп заключенных. Однако этого не состоялось.В конце минувшего года президент России Владимир Путин высказался на тему о проведении амнистии для многих заключенных, которые совершили преступления незначительной тяжести. Глава государства полагает, что данная возможность должна рассматриваться властями. Он уверен, что в современном мире амнистия может позволить многим гражданам, которые оказались за решеткой, получить возможность реабилитироваться в глазах общества и встать на верный путь.Глава государства подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации."Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - поведал российский лидер.По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.Какие-то временные рамки глава государства обозначать не стал. В свою очередь правозащитники, которые успели проанализировать свежий комментарий Путина, осторожно предположили, что амнистировать часть российских заключенных власти могут в середине 2021 года.По приблизительным оценкам правозащитников, амнистия может коснуться, как минимум, 10-15 тысяч заключенных. Речь идет о людях, которые впервые оказались за решеткой, совершили преступление небольшой тяжести, одиноких матерях или отцах, у которых есть малолетние дети, а также ветеранах боевых действий, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане или других государствах, награжденных государственными наградами СССР и Российской Федерации, ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В том числе, и об участниках протестов на Болотной площади в Москве в 2019 году. Насколько широким будет круг участников амнистии, зависит от варианта постановления, который получит поддержку большинства депутатов Госдумы.Не попадут под амнистию осужденные за убийство, преступления в отношении малолетних и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты и нарушители режима.