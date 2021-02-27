Борис Моисеев сегодня, 27.02.2021: последние новости о состоянии здоровья, что случилось с певцом

Концертный директор артиста Бориса Моисеева Сергей Горох отреагировал на слова певицы Алены Апиной, которая заявила, что ее коллега находится в тяжелом состоянии.Горох назвал «абсолютной чушью» утверждение исполнительницы и подчеркнул, что бывает у Моисеева каждый день, поэтому знает правду о состоянии его здоровья.«Я не знаю, откуда у Алены такая информация. Алена - наша близкая подруга. Она Борина родственница. Может она что-то слышала, но это неправда», - опроверг он слова звезды.По словам директора, Моисеев ведет нормальный образ жизни, пишет письма, общается с поклонниками, следит за событиями в мире.«Он еще с вами по поводу слабоумия поспорит. Он все соображает", - поведал Горох.Вместе с этим ранее сообщалось о том, что брат 66-летнего Моисеева подозревает директора певца Сергея Гороха в возможной махинации с недвижимостью певца. Ранее Моисеев заявлял, что все его имущество, в дальнейшем перейдет к брату. Впрочем, в дальнейшем сам Горох подобную информацию в категоричной манере опроверг, а также заметил, что в целом певец чувствует себя нормально."У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Моисеев очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога", - рассказал представитель певца, а также отметил, что многие знакомые предлагают 66-летнему Моисеев финансовую помощь, но тот всегда отказывается от денег.Напомним, около десяти лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.