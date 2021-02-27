Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости о повышении выплат, когда

Пресс-служба Пенсионного фонда России сообщила, как изменятся пособия и пенсии для инвалидов за 2021 год.Так, с 1 января страховые пенсии инвалидов были увеличены на 6,3%, что является выше уровня инфляции (4,9%). Также с 1 февраля на 4,9% были проиндексированы ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг, предоставляемые всем инвалидам. Наряду с этим, 1 апреля будут проиндексированы государственные пенсии инвалидам, включая социальную пенсию по инвалидности. А с 1 августа страховые пенсии инвалидов, работавших в прошлом году, будут увеличены в соответствии с поступившими страховыми взносами на пенсию.Отметим, согласно данным Федерального реестра инвалидов, в настоящее время в России насчитывается 11,63 млн инвалидов.Ранее глава российского государства Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости рассмотрения возможности индексации страховых пенсий для тех граждан, которые имеют ограниченные возможности. Речь идет о работающих инвалидах.Голикова передала слова Путина о необходимости включать инвалидов в трудовую деятельность. Тот поручил удвоить к 2025 году количество таковых, занятых работой. На сегодня к труду приобщены около 900 тысяч человек с ограниченными возможностями, что составляет четверть их общего числа.Одним из способов вовлечения в трудовую деятельность возможно станет возврат работающим инвалидам индексации пенсий. Сейчас при устройстве на работу, они теряют как индексацию, так и ряд надбавок и льгот."Работа, безусловно, нужна инвалидам уже потому, что она социализирует. Но получается, когда люди с ограниченными возможностями по здоровью трудоустраиваются, то вместо дохода, они получают финансовые потери до 30%", - поведал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.На индексацию пенсий работающим инвалидам, по подсчету Голивковой, необходимо 29 млрд в 2021 году и 36 млрд рублей в 2022 году.Тем временем, всем работающим пенсионерам в России предложили вернуть индексацию пенсий. Соответствующий законопроект находится в Госдуме. Однако говорить о сроках его рассмотрения пока не приходится в связи с отсутствием такой информации.Индексации пенсий работающим пенсионерам было остановлено в 2016 года, с тех пор в Государственной Думе не раз звучали инициативы о возобновлении индексации, однако все они отклонялись. Ежегодные дополнительные расходы на индексацию пенсий могут составить 368 млрд рублей, это немалые суммы.На начало 2020 года в России работали около 7 миллионов пенсионеров.