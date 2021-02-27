Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 27.02.2021, где находится и как живет актер сейчас, 27 февраля

СИЗО № 5, или «Водник», в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН. В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников.Ефремов, по словам правозащитника, во время этих встреч выглядел намного лучше, чем в первые дни после приговора."СИЗО - это не лагерь. Конечно, при попадании за решетку человеку некомфортно. При первом посещении я у него спросил: «Как вам пища, условия, режим?» Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды", - поведал Мельников.Ефремова активно поддерживают поклонники, они пишут ему письма, сообщает "ВМ".Помимо сокамерников, Ефремов часто общался с женой. Большое значение для актера имеет поддержка и со стороны его товарищей - артистов Ивана Охлобыстина, Михаила Горевого и многих других. Они присылали артисту свои сочинения. Так, один из товарищей специально сочинил для Ефремова пьесу под названием «Авария».В общей сложности артисту пришло пять пьес. Еще пару сценариев ему прислали поклонники. По словам Мельникова, Ефремов не раз прямо в камере делал постановки, и в этом ему помогали другие заключенные, с которыми у актера сложились неплохие отношения:"Слухи об особенных условиях для Ефремова не соответствуют действительности. Особых камер в СИЗО № 5 нет. Все это домыслы - о привилегиях Ефремова в виде телевизора, чайника, холодильника. В московских изоляторах этими атрибутами уже никого не удивишь, и они есть во всех камерах", - добавил правозащитник.Напомним, в сентябре прошлого года суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Затем по апелляции срок был уменьшен до 7,5 гол колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. По информации адвоката Ефремова, на условия жизни и питание в колонии актер не жалуется, ежедневно артист работает в швейном цехе.