Михаил Ефремов: последние новости сегодня, 27.02.2021, где находится и как живет актер сейчас, 27 февраля

СИЗО № 5, или «Водник», в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН. В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников.
Михаил Ефремов сегодня, 27 февраля: последние новости
Ефремов, по словам правозащитника, во время этих встреч выглядел намного лучше, чем в первые дни после приговора.
"СИЗО - это не лагерь. Конечно, при попадании за решетку человеку некомфортно. При первом посещении я у него спросил: «Как вам пища, условия, режим?» Актер ответил, что служил в советской армии и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды", - поведал Мельников.
Ефремова активно поддерживают поклонники, они пишут ему письма, сообщает "ВМ".
Помимо сокамерников, Ефремов часто общался с женой. Большое значение для актера имеет поддержка и со стороны его товарищей - артистов Ивана Охлобыстина, Михаила Горевого и многих других. Они присылали артисту свои сочинения. Так, один из товарищей специально сочинил для Ефремова пьесу под названием «Авария».
В общей сложности артисту пришло пять пьес. Еще пару сценариев ему прислали поклонники. По словам Мельникова, Ефремов не раз прямо в камере делал постановки, и в этом ему помогали другие заключенные, с которыми у актера сложились неплохие отношения:
"Слухи об особенных условиях для Ефремова не соответствуют действительности. Особых камер в СИЗО № 5 нет. Все это домыслы - о привилегиях Ефремова в виде телевизора, чайника, холодильника. В московских изоляторах этими атрибутами уже никого не удивишь, и они есть во всех камерах", - добавил правозащитник.
Напомним, в сентябре прошлого года суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за пьяное ДТП, в результате которого погиб человек. Затем по апелляции срок был уменьшен до 7,5 гол колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области. По информации адвоката Ефремова, на условия жизни и питание в колонии актер не жалуется, ежедневно артист работает в швейном цехе.