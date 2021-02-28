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Сирия сегодня, 28.02.2021: новости последних часов, обзор карты боевых действий на сегодня, 28 февраля

28-02-2021, 08:34

Сирия сегодня, 28.02.2021: новости последних часов, обзор карты боевых действий на сегодня, 28 февраля
Авиация ВКС РФ уничтожила мощными ударами значительные силы террористов в северо-западной Сирии.

Несколько часов назад боевая авиация ВКС России нанесла серию мощнейших ударов по тренировочной базе террористов «Исламской партии Туркестана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ред.), в результате чего, всего лишь за один боевой налет были уничтожены значительные силы террористов.

Новости Сирии сегодня, 28.02.2021

На тех видеоматериалах, которые появились в интернете, можно увидеть момент нанесения ударов российскими ВКС, причем, судя по всему, были использованы как авиабомбы, так и ракеты.





В результате воздушного налёта ВКС России были уничтожены постройки и военные склады боевиков, здания казарменного типа и штаб террористов, причем, судя по информации, распространяемой боевиками в социальных сетях, потери террористов являются действительно очень серьезными.

Следует отметить, что с начала текущего года российские военные активизировали борьбу с террористами на территории Сирии, что по оценкам аналитиков, может являться подготовкой и к масштабной контртеррористической операции российских, сирийских и иранских военных с целью восстановления границ арабской республики для дальнейшей ликвидации боевиков в этих районах.

Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США предупредили Россию о готовящемся ударе по Сирии за несколько минут.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», - пояснил глава МИД.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, чем нарушают нормы международного права, включая резолюцию СБ ООН по урегулированию ситуации в стране.

Напомним, что ранее Пентагон заявил о нанесении удара по проиранским шиитским группировкам в Сирии в ответ на недавние нападения на американских военных в Ираке. По словам американского командования, в результате были уничтожены несколько объектов инфраструктуры.

Обзор карты военных действий в Сирии на сегодня, 28 февраля

В деревне Аш-Шакусия на северо-востоке провинции Хама три местных жителя погибли, подорвавшись на противопехотной мине, оставленной террористами.

Несколько солдат САА погибли в результате удара противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по позициям сил САА близ населенного пункта Ас-Сармания в долине Эль-Габ.

В районе сирийско-иорданской границы правоохранительные органы САР задержали группу контрабандистов. У них конфисковали особо крупную партию наркотиков, которую планировалось переправить в Иорданию.

Джихадистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) выступила с резкой критикой Министерства национальной обороны Турции из-за того, что оно назвало ее террористической организацией.

Причиной этому стало заявление оборонного ведомства о задержании на границе с Сирией девяти человек. Двое из них были названы членами террористической группировки HTS.

В свою очередь пресс-служба организация выпустила официальное заявление, в котором рассказала, что она занимается не террористической деятельностью, а «защитой мирного населения от России и Ирана». По-видимому, Анкара теперь должна извиниться за свои слова.

Тем временем, турецкие военные активизировали деятельность по выявлению и задержанию террористов. За последние двое суток ими были задержаны 17 боевиков. Большая часть арестованных является членами ИГИЛ, но есть и джихадисты из HTS, а также связанный с группировкой «Аш-Шабаб» (филиал «Аль-Каиды») гражданин Италии и Германии.

Накануне не менее четырех человек погибли в результате пожара в лагере для беженцев Аль-Холь в Сирии.

По его данным, в одной из палаток взорвалась газовая плита для приготовления пищи. Из-за этого возник пожар, который перекинулся на другие палатки. В результате пожара погибли четыре человека, среди них один ребенок. Еще 18 человек получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медучреждения провинции Эль-Хасеке. О состоянии их здоровья информации не поступало.

Отмечается, что в лагерях Аль-Холь и Родж размещены более 64 тысяч беженцев. При этом 80% из них - женщины и дети.

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