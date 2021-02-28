Валентин Юдашкин сегодня, 28.02.2021: последние новости о состоянии здоровья, как себя чувствует сейчас, 28 февраля

Именитый модельер Валентин Юдашкин во время недавнего откровенного интервью сообщил о неизлечимой болезни. Речь идет об онкологии, с которой Юдашкин борется на протяжении многих лет, но похвастаться полным выздоровлением не может.Юдашкин рассказал о своей борьбе с раком в интервью телеканалу "Дождь". Он признался, что постоянно проходит таргетную химиотерапию - процедуру, блокирующую рост клеток опухоли с помощью химического воздействия на отдельные молекулы."Я думаю, что это [на] всю жизнь. Я к этому уже привык - если и так, то cлава богу. Я не хочу ничего менять", - поведал модельер.Труднее всего для дизайнера было сообщить об онкологии близким. Но родные стойко восприняли страшное известие. Валентин Юдашкин не бросил работу.После курса лечения модельер теперь регулярно занимается здоровьем. Он признался, что тяжелее всего для онкобольных людей - это вновь проходить медосмотры и обследования. Необходимо готовить себя морально.Накануне сообщалось о том, что впервые за долгое время его вместе с супругой увидели на публичном мероприятии.Марина Юдашкина в личном Instagram-аккаунте опубликовала фотографию со своим супругом из ресторана. Она рассказала, что после ужина они отправились на премьеру картины "Дом Пьера Кардена". Фильм посвящен знаменитому французскому модельеру родом из Италии и его бренду.Кинолента должна была выйти в свет еще в 2019 году, но премьеру переносили несколько раз, так что она состоялась только 24 февраля. Валентин Юдашкин надел на показ черный костюм и белую рубашку с бантом. Его жена тоже выбрала классический черный цвет.Поклонники кутюрье обратили внимание на изменения в его внешности. В частности, Юдашкин заметно похудел. Неравнодушные люди пожелали ему скорейшего выздоровления.