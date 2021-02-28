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Будут ли вводить дисстанционное обучение в марте 2021 года

28-02-2021, 08:34

Будут ли вводить дисстанционное обучение в марте 2021 года
В информационном пространстве раз за разом появляются неофициальные сообщения о том, что весной 2021 году российские школьники и студенты могут быть переведены на дистанционный вариант обучения. Впрочем, с действительностью эти данные не соотносятся.

Будет ли в России дистанционное обучение в марте 2021

Данный вопрос находится сегодня на повестке дня у многих. Представители Министерства образования и науки, а также Министерства просвещения сообщили, что возвращение во все школы и вузы Российской Федерации после «дистанционки» состоялось 8 февраля 2021 года. О переводе на «дистанционку» в марте 2021 года речи пока не идет.





В ведомствах не видят смысла переводить учащихся на дистанционный в марте, так как эпидемиологическая ситуация на территории страны не ухудшается и остается прежней.

Примечательно, что представители ведомств обязали учреждения реализовать профилактические меры. Речь идет о создании условий для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечении контроля температуры бесконтактным способом у всех, кто входит в здание вуза или школы, а также соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Школы и вузы обязаны проветривать помещение в то время, когда там никого нет. Также необходимо ограничить посещение учреждения теми, у кого наблюдаются симптомы инфекционных заболеваний. Дистанционное обучение для вузов и школ Российской Федерации начали вводить еще осенью 2020 года, все из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Этот "тренд" запустила российская столица.

Российские студенты, которые вернулись в образовательные учреждения после «дистанционки», отметили основные проблемы, с которыми они столкнулись после «камбэка». Речь идет об эмоциональном выгорании, проблемах с техникой и чередующихся занятиях в классическом формате и онлайн-лекциями.

Некоторые учащиеся начали жаловаться на возвращение из дома. Дело в том, что учащиеся вынуждены были ехать к себе домой в другие субъекты, но столкнулись с проблемой при покупке билетов туда и обратно. По словам одного из студентов, расписание появилось за несколько дней до начала учебы. Из-за плохой погоды, многие, кто собирался ехать к началу возобновления обучения, опоздали, либо были вынуждены пользоваться другими услугами, например, просить кого-то подвезти.

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