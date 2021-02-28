Борис Моисеев сегодня, 28.02.2021: состояние здоровья певца сейчас, 28 февраля, последние новости на сегодняшний день о самочувствии

За самочувствием известного певца Бориса Моисеева вот уже несколько лет пристально следят его поклонники. Люди искренне переживают, когда в прессе появляются сообщения о том, что состояние здоровья артиста с каждым месяцем только лишь ухудшается.На сегодняшний день можно говорить о том, что Борис Моисеев продолжает бороться с последствиями инсульта, но состояние не «такое уж и плохое». Соответствующие данные раскрыла Нинель Кобзон, вдова знаменитого артиста Иосифа Кобзона."Я знаю, что Борис Моисеев не до такой степени плох, как это говорят. Просто он не общается по телефону. Человек, который за ним присматривает, навещает его каждый день, приносит продукты, говорит, что все нормально. Я поддерживаю с ним контакт, и он мне рассказывает, как себя чувствует Борис", - сообщила Кобзон, слова которой приводит "Вечерняя Москва".Вместе с этим вдова Иосифа Кобзона подчеркнула, что у Моисеева затруднена речь, но он переписывается со знакомыми и часто присутствует в интернете."Если бы с ним начало происходить что-то действительно тревожное, я бы знала", - добавила женщина.Ранее певица Алена Апина рассказывала о том, что самочувствие Бориса Моисеева оставляет желать лучше. Какнаш сайт N4k.Ru, исполнительница отмечала, что с артистом очень трудно разговаривать из-за серьезных проблем со здоровьем.По словам Апиной, артист очень нуждается в крепком здоровье. Сама она видится с Борисом Моисеевым очень редко, так как с ним сложно общаться из-за проблем со здоровьем."Для того чтобы сейчас с ним как-то поговорить, нужно находиться очень долгое время с ним близко, так как он тяжело разговаривает, очень трудно понять мысли, которые он хочет выразить", - поведала Апина.Певица не стала разглашать, чем болен Борис Моисеев, зато сказала немало теплых слов о его таланте и личных качествах, отметив, что это очень добрый и одинокий человек.Впрочем, позже концертный директор артиста Моисеева Сергей Горох опроверг заявление Апиной. Горох назвал "абсолютной чушью" утверждение исполнительницы и подчеркнул, что бывает у Моисеева каждый день, поэтому знает правду о состоянии его здоровья."Я не знаю, откуда у Алены такая информация. Алена - наша близкая подруга. Она Борина родственница. Может она что-то слышала, но это неправда", - опроверг он слова звезды.По словам директора, Моисеев ведет нормальный образ жизни, пишет письма, общается с поклонниками, следит за событиями в мире."Он еще с вами по поводу слабоумия поспорит. Он все соображает", - рассказал Горох.Напомним, примерно десять лет назад Бориса Моисеева сразил первый инсульт. Состояние артиста было очень тяжелым, он находился в коме под аппаратом ИВЛ. Едва оправившись и восстановившись, несмотря на рекомендации врачей, Моисеев вернулся на сцену и продолжил злоупотреблять алкоголем и курением. Спустя пять лет артиста вновь сразил инсульт и от его последствий он не отошел до сих пор.