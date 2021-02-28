Уголовная амнистия в России в 2021 году: по каким статьям состоится, последние новости сегодня, 28 февраля

Проведение в нашей стране уголовной амнистии остается под вопросом. Несмотря на призывы правозащитников как можно скорее проявить акт милосердия по отношению к некоторым заключенным, российские власти не торопятся с принятием соответствующих решений.Изначально большая масса населения интересовалась вопросом амнистирования заключенных еще в мае. Напомним, что 9 мая 2020 года состоялась 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Как правило, в юбилейные даты государство проводит амнистирование некоторых групп заключенных.Но в 2020 году пандемия коронавируса внесла сумятицу в различные сферы общественной жизни. Из-за нее была отменена запланированная уголовная амнистия и после сроки ее проведения оставались призрачными.Представители экспертного сообщества из числа правозащитников высказались на данную тему. Если обобщить их комментарии, то становится понятно, что с большой долей вероятности российские власти объявят о масштабной уголовной амнистии в 2021 году. Какие-то более точные временные рамки эксперты привести на данный момент не могут.Недавно свое мнение об амнистии высказал и глава государства. Владимир Путин, отвечая на вопрос общественников о возможности проведения в стране амнистии для осужденных по уголовным статьям, пришел к выводу, что его необходимо тщательно проработать. Президент уверен, что принимать скоропалительные решения в этой плоскости никак нельзя, чтобы не возникли неприятные последствия.Российский лидер подчеркнул, что в целом амнистия является актом гуманизма и широко применяется во всем мире. По этой причине он допустил ее проведение в нынешнем году. Однако более конкретные временные рамки озвучивать не стал.По приблизительным оценкам правозащитников, амнистия может коснуться, как минимум, 10-15 тысяч заключенных. Речь идет о людях, которые впервые оказались за решеткой, совершили преступление небольшой тяжести, одиноких матерях или отцах, у которых есть малолетние дети, а также ветеранах боевых действий, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане или других государствах, награжденных государственными наградами СССР и Российской Федерации, ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В том числе, и об участниках протестов на Болотной площади в Москве в 2019 году. Насколько широким будет круг участников амнистии, зависит от варианта постановления, который получит поддержку большинства депутатов Госдумы.Не попадут под амнистию осужденные за убийство, преступления в отношении малолетних и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты и нарушители режима.Следует напомнить о том, что предыдущая амнистия состоялась в 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тысяч осужденных, среди которых 34 тысячи были освобождены из колоний.