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Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021 года: когда придет двойная детская выплата, нужно ли писать заявление с 1 марта

28-02-2021, 08:34

Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021 года: когда придет двойная детская выплата, нужно ли писать заявление с 1 марта
Многие россияне, которые воспитывают подрастающее поколение, живо интересуются вопросом об изменениях, которые затронули пособия на детей от 3 до 7 лет. В частности, в информационном пространстве появились сведения, что некоторые преобразования станут реальными уже с 1 марта 2021 года. Разобраться в этом вопросе вы сможете с помощью свежего материала N4k.Ru.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: последние новости

Данная материальная помощь, судя по комментариям в социальных сетях, стала хорошим подспорьем для семей, в которых подрастают дети в возрасте от 3 до 7 лет. Особенно актуальным этот вид государственной поддержки оказался в условиях пандемии, когда многие лишились привычного заработка и были вынуждены искать альтернативные варианты.

С апреля прошлого года родители вышеупомянутой категории детей на ежемесячной основе получали в среднем около 6000 рублей на каждого ребенка. Важно, чтобы доход каждого члена семьи был ниже прожиточного минимума. В конце 2020 года власти приняли решение об увеличении этой выплаты в два раза. Впрочем, в начале 2021-го оказалась, что сумма осталась прежней. Это вызвало недоумение россиян, но позже чиновники объяснили, как такое оказалось возможным.

Чтобы получать пособие в повышенном размере, необходимо подать соответствующее заявление с 1 апреля 2021. До указанной даты родителям семей с ребенком от 3 до 7 лет будут выплачивать такую же денежную помощь, как в 2020 году.

После пересчета сумм в апреле некоторым будет доплачена разница в выплате за первые 3 месяца нынешнего года. Средства поступят гражданам РФ уже в апреле.

График выплат в марте не претерпел сильных изменений, в сравнении с предыдущими месяцами. Пособия на детей в возрасте от трех до семи лет обычно приходят с 7 по 14 число, но далеко не каждым.

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