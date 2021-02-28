Сегодня
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Михаил Ефремов сегодня, 1 марта: последние новости об актере, где отбывает наказание сейчас, 01.03.2021
Новости Сирии сегодня, 01.03.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 1 марта
Выплаты от Путина на детей в марте 2021 года до 3 лет: какие будут детские пособия до 16 лет, когда перечислят деньги на детей
Все новости
Категории / Новости

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет в 2021 году или нет: когда повысят пенсии тем, кто работает в России

28-02-2021, 08:34

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет в 2021 году или нет: когда повысят пенсии тем, кто работает в России
Когда же проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, спрашивают в сотый раз и начинают беспокоится россияне. Как известно, в нашей стране пенсии трудящихся на заслуженном отдыхе заморозили в 2015 году.

Индексацию вернут ли работающим пенсионерам: последние новости

Президент страны Владимир Путин дал задание - предоставить варианты индексации в срок до 1 февраля 2021 года. Задание выполнено, но принято ли решение по этому вопросу на 28 февраля? Предполагается, что Путин озвучит свое решение по индексации совсем скоро - во время послания Федеральному Собранию.

Предполагалось, что это произойдет 23 февраля. Но ожидание россиян не оправдались. Новая дата выступления президента намечена на март 2021. При этом аналитики заявляли, что пенсии работающих пенсионеров могут проиндексировать уже с 2022 года на 6,3%. При таком раскладе пенсии подрастут на 1000 рублей.

На сегодняшний день принято решение об индексации социальных пенсий на 2,6%. ПФР уже принял новый бюджет.

Что касается трудящихся пенсионеров, то среди вариантов возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента, либо поэтапное ее возобновление.

В Государственной думе сделали жесткое заявление по поводу возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал данное предложение.

Как заявил парламентарий, в России следует вернуть процесс индексации пенсий работающим пожилым гражданам. Более того, по мнению Зюганова, в бюджете на это можно найти средства.

"Этот грабеж средь бела дня власть объясняет нехваткой денег. Да у нас денег - куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 год правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть!" - заявил депутат.

В свою очередь депутаты Госдумы от "Справедливой России" намеревались обратиться в Конституционный суд в связи с отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам, однако не смогли набрать необходимых 90 подписей под обращением.

Также по теме
Пенсии работающим пенсионерам когда будет индексация: последние новости сегодня, 25.02.2021
Новости // 25-02-2021, 06:44
Правительство рассмотрит варианты индексации пенсий работающих россиян
Новости // 5-02-2021, 10:37
Индексация пенсий работающим пенсионерам: новости последние на сегодня, 23.02.2021, состоится ли индексация в 2021 году
Новости // 23-02-2021, 06:38
Индексация пенсий работающим пенсионерам: новости последние на сегодня, 26.02.2021
Новости // 26-02-2021, 06:39
Индексация пенсий работающим пенсионерам: будет ли в 2021 году, последние новости на сегодня
Новости // 19-02-2021, 11:01
В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров
Новости // 29-01-2021, 06:24
Работающим пенсионерам индексация пенсий: последние новости сегодня, 19.02.2021, когда повысят пенсии и на сколько
Новости // 19-02-2021, 11:01
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: свежие новости о повышении пенсионных выплат
Новости // 13-02-2021, 07:10
Категории / Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Категории / Новости
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Категории / Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия