Индексация пенсий работающим пенсионерам будет в 2021 году или нет: когда повысят пенсии тем, кто работает в России

Когда же проиндексируют пенсии работающих пенсионеров, спрашивают в сотый раз и начинают беспокоится россияне. Как известно, в нашей стране пенсии трудящихся на заслуженном отдыхе заморозили в 2015 году.Президент страны Владимир Путин дал задание - предоставить варианты индексации в срок до 1 февраля 2021 года. Задание выполнено, но принято ли решение по этому вопросу на 28 февраля? Предполагается, что Путин озвучит свое решение по индексации совсем скоро - во время послания Федеральному Собранию.Предполагалось, что это произойдет 23 февраля. Но ожидание россиян не оправдались. Новая дата выступления президента намечена на март 2021. При этом аналитики заявляли, что пенсии работающих пенсионеров могут проиндексировать уже с 2022 года на 6,3%. При таком раскладе пенсии подрастут на 1000 рублей.На сегодняшний день принято решение об индексации социальных пенсий на 2,6%. ПФР уже принял новый бюджет.Что касается трудящихся пенсионеров, то среди вариантов возвращение к индексации всем работающим пенсионерам с определенного момента, либо поэтапное ее возобновление.В Государственной думе сделали жесткое заявление по поводу возврата индексации пенсий работающим пенсионерам. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал данное предложение.Как заявил парламентарий, в России следует вернуть процесс индексации пенсий работающим пожилым гражданам. Более того, по мнению Зюганова, в бюджете на это можно найти средства."Этот грабеж средь бела дня власть объясняет нехваткой денег. Да у нас денег - куры не клюют! Только золотовалютных резервов более 45 трлн руб! К тому же лишь за 2020 год правительство не сумело освоить целый триллион бюджетных средств! При всем при том олигархи продолжают богатеть!" - заявил депутат.В свою очередь депутаты Госдумы от "Справедливой России" намеревались обратиться в Конституционный суд в связи с отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам, однако не смогли набрать необходимых 90 подписей под обращением.