Михаил Ефремов сегодня, 28.02.2021: последние новости об актере, где сейчас отбывает наказание, свежие новости 28 февраля 2021

На протяжении почти двух недель актер Михаил Ефремов недавно в очередной раз находился в следственном изоляторе. Туда его доставили в связи с проведением новых допросов из-за уголовного дела по выявлению лжесвидетелей.Накануне выяснилось, что артист не испытывал особенного дискомфорта будучи в стенах СИЗО. Речь идет о следственном изоляторе "Водник". Своими ощущениями Ефремов поделился с правозащитником, членом Общественной наблюдательной комиссии столицы по защите прав человека Алексеем Мельниковым. В СИЗО актер получал от своих родственников и поклонников всевозможные гостинцы и письма со словами поддержки.СИЗО № 5, или «Водник», в котором до недавнего времени находился актер Михаил Ефремов, располагается в нескольких минутах ходьбы от столичного управления ФСИН, сообщает "Радио КП". В комнате краткосрочных свиданий с осужденным артистом неоднократно встречался член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека, ответственный секретарь Алексей Мельников.«Актер сообщил, что служил в советской армии, и ему ничего это не страшно: ни тяготы, ни невзгоды», - поведал Мельников.Правозащитник добавил, что Ефремов выглядит хорошо, несмотря на то, что СИЗО - далеко не курорт. За чуть менее чем 2 недели актеру передали около сотни писем, в котором ему выразили всяческую поддержку. Мельников добавил, что внимание от поклонников стало для Михаила буквально кусочком свободы, мостиком в привычную жизнь.Наибольший восторг у Ефремова вызвали сладкие угощения, а именно конфеты и печенья. Вместе с этим Мельников подчеркнул, что актер допускает после освобождения из тюрьмы возвращения в кино, поэтому в свободное время знакомиться со сценариями и пьесами. Один из его друзей даже успел написать пьесу по мотивам аварии, виновником которой стал Ефремов. Кроме того, вместе с сокамерниками артист поставил небольшой спектакль по сценарию одного из поклонников его творчества.Резонансное ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный Михаил Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и той же ночью умер в больнице.Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, о чем ранее сообщал наш сайт N4k.Ru. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием своего первого адвоката Эльмана Пашаева, и тем самым только усугубил ситуацию.