Анастасия Заворотнюк 28.02.2021: новости сегодня, как состояние здоровья актрисы на сегодняшний день, 28 февраля

Муж известной актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, заметно сдал в последнее время. Его внешность изменилась в худшую сторону. Поклонники сделали вывод, что это напрямую связано с переживаниями за состояние здоровья любимой избранницы.Фигурист Петр Чернышев принял участие в съемках документального фильма о современной России для телеканала The CW Television Network. Кадрами поделилась Татьяна Навка в своем Instagram-аккаунте. На них Чернышев и фигуристка выступают на Красной площади.Навка рассказала, что создатели фильма покажут настоящую Россию без оглядки на стереотипы. Фигуристка отметила, что снимают в том числе архитектуру и природу.Поклонников мало заинтересовал фильм, но озаботил внешний вид супруга онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк. Многие обратили внимание, что он похудел, выглядит болезненно и измотано. Чернышеву посоветовали побриться и побольше отдыхать.«Такой уставший! Дай ему сил и здоровья!», «Петр сдал совсем, уставший, бледный», «Работает на износ, мне так его жалко», «Скоро и он свое здоровье потеряет», - гласят комментарии неравнодушных пользователей соцсетей.Недавно сообщалось о том, что фигурист работает на износ и принимает участие во всех концертах и шоу, где только можно. Ему нужны деньги на лечение Анастасии Заворотнюк.Звезда сериала "Моя прекрасная няня" второй год борется с тяжёлым заболеванием. Её семья не распространяется на эту тему, но известно, что у Заворотнюк в 2019 году был диагностирован рак мозга.