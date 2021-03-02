Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта

Запрещенные по решению суда в России группировки за сутки совершили 24 обстрела провинций Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).По данным заместителя руководителя ЦПВС, контр-адмирала Вячеслава Сытника, боевики террористического объединения "Хайят Тахрир аш-Шам", подконтрольного запрещенной в РФ группировке "Джебхат ан-Нусра", 14 раз атаковали провинцию Идлиб, четыре раза провинцию Алеппо и столько же провинцию Латакия, еще два обстрела зафиксировали в провинции Хама.За прошедшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ по решению суда). Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.В провинции Латакия было совершено 13 обстрелов, в провинции Идлиб - 11. В провинциях Алеппо и Хама зафиксировано 2 и 3 обстрела соответственно. С территорий незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции обстрелов зафиксировано не было.Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 239 автомобилей и 468 человек.Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар ВВС Израиля по пригороду Дамаска при помощи российских самоходных зенитных систем «Панцирь-С» и «Бук-М2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.Вечером 28 февраля израильские истребители F-16 обстреляли из района Голанских высот международный аэропорт столицы Сирии Дамаска и поселок Гизлания. Сирийские расчеты ПВО перехватили управляемые ракеты.«Средствами дежурных сил сирийской противовоздушной обороны «Панцирь-С» и «Бук-М2» запущенные ракеты, не достигнув цели, были уничтожены, что подтвердило высокую эффективность российских зенитно-ракетных комплексов», - рассказал источник.Он подчеркнул, что потерь среди личного состава и военной техники не было.В декабре 2017 года глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, бывший командующий Воздушно-космическими силами Виктор Бондарев заявил, что после вывода российского воинского контингента из Сирии на авиабазе Хмеймим останутся зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и ракетные системы С-400 «Триумф».«Их оттуда нельзя убирать. Это средства практически мгновенного поражения воздушных целей. Я уже говорил, что именно появление этой системы навело порядок в сирийском небе. «Панцири» сбили столько беспилотников, что и не сосчитать», - сказал тогда Бондарев.В конце февраля неизвестные диверсанты взорвали один из магистральных газопроводов Сирии.Инцидент произошел неподалеку от н.п. Абу Хашаб в провинции Дейр-эз-Зор. Мощный взрыв повлек разгерметизацию магистрали и вызвал мощный пожар. В министерстве нефти и минеральных ресурсов САР подтвердили факт теракта.Сирийское арабское агентство новостей SANA сообщило, что в результате нападения был выведен из строя нефтепровод Аль-Джаббах-аль-Раян. Ведутся работы по его ремонту.«Пожарные и ремонтные мастерские немедленно приступают к работам по тушению пожара и ремонту трубопровода, чтобы снова закачать газ», - говорится в заявлении ведомства.Ответственность за подрыв участка нефтепровода на подконтрольной проамериканским «Сирийским демократическим силам» (SDF) территории взяла на себя группировка «Катаиб Аш-Шаркия». В качестве доказательства протурецкие боевики опубликовали фотографии взрыва СВУ, сделанные отрядом «Аль-Бара Мин Малик».Как следует в заявлении «Катаиб Аш-Шаркия», диверсия на топливно-энергетической магистрали совершена в рамках устрашения «российских и иранских оккупантов». Однако, почему они сделали это на подконтрольной SDF территории не уточняется.Российские военные в провинции Идлиб захватили и уничтожили пещеру, которую боевики оборудовали для использования в качестве полевого госпиталя. Ее построили в 2015 году и боевики пользовались подземным госпиталем вплоть до позапрошлого года. Толстые, в несколько десятков метров потолки из горной породы надежно защищали от артиллерии и ударов авиации.Захватить укрепленное медучреждение удалось только после большого наступления сирийской армии при поддержке российских ВКС. Большую часть медицинской техники и лекарств - все иностранного производства - при отступлении террористы забрали с собой. А вот чтобы подземной цитаделью больше никогда не смогли воспользоваться, бандформирования решили ее уничтожить.«Здесь мы столкнулись с профессионально выполненной работой с использованием средств механизации и этот госпиталь создан вручную», - отметил представитель инженерных войск Роман Бессмертный.Изнутри пещера напоминала обычную поликлинику - трехметровые потолки, стены отделаны штукатуркой, пол выстлан керамической плиткой, а ширина коридора позволяет разъехаться двум операционным тележкам. И только необработанные помещения дают понять, что госпиталь находиться под землей, в пещере.Внутри была оборудована отдельная палата для командного состава, рядом медицинский пост, стеллаж, на котором хранились документы и лекарства, выполнен из мрамора. Оснащение госпиталя позволяло выполнять как тяжелые операции, так и легкие. И размещать до ста человек личного состава.Почти в каждой складке местности Идлиба за время войны боевики соорудили десятки пещер. Эта была одна из самых больших пещер в распоряжении боевиков - неудивительно, что именно ее решили переоборудовать в госпиталь.Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против террористов "Исламского государства" (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой. В отдельных районах по сей день продолжаются зачистки от боевиков.