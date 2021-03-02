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Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости

2-03-2021, 06:54

Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Вопрос о справедливости индексации пенсий работающим пенсионерам снова обсудили в Госдуме. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у большинства парламентариев.

Работающим пенсионерам вернут индексацию в 2021 году, заявил в Госдуме

В Госдуме рассказали о решении вопроса повышения пенсий работающим пенсионерам. Индексацию должны вернуть 100%, уверен депутат нижней палаты Валерий Гаргунг.





По мнению парламентария, вернуть заслуженную индексацию пенсий помогут разумный подход к аргументам и готовность поддержать работающих пенсионеров.

Законотворец отметил, что вопрос индексации пенсий пожилым людям, продолжающим трудиться, остро стоит не первый год. Но до сих пор решения не было найдено. Однако в Госдуме должны будут дать ответ на вопрос о том, вернут ли индексацию, весной 2021 года, считает Гаргунг.

Депутат выразил уверенность в том, что с учетом всех обстоятельств попытка продвинуть законопроект по выплатам должна привести к положительному результату.

"Если все будут разумно подходить к аргументам, то индексацию должны вернуть 100%", - поведал депутат Госдумы.

Ранее глава государства Владимир Путин положительно оценивал идею о возвращении индексации трудящимся пенсионерам. Однако более конкретных действий с его стороны пока не последовало, что несколько разочаровывает пенсионеров, которые работают официальным образом.

Недавно стало известно о том, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует до 350 млрд рублей бюджетных денег.

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