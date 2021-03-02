Сегодня
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Михаил Ефремов сегодня, 04.03.2021: последние новости сейчас, 4 марта, где отбывает наказание актер
Анастасия Заворотнюк сегодня, 04.03.2021: состояние здоровья, последние новости на 4 марта
График выплаты пенсии за март 2021: когда перечислят пенсию на карту
Пособия на детей от 3 до 7 лет в марте 2021: последние новости, когда придут деньги
В России уголовная амнистия: состоится ли в 2021 году, последние новости сегодня, 4 марта
Борис Моисеев сегодня, 4 марта: последние новости
Борис Моисеев сегодня, 03.03.2021: новости сейчас, 3 марта, как состояние здоровья
Михаил Ефремов сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта
Борис Моисеев сегодня, 02.03.2021: последние новости сейчас, 2 марта, о состоянии здоровья
Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в марте: сроки перечисления детских пособий
Анастасия Заворотнюк сегодня, 02.03.2021: последние новости об актрисе, как состояние здоровья сейчас, 2 марта
Новости Сирии сегодня, 02.03.2021: ситуация в Идлибе, обзор карты боевых действий на 2 марта
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: последние новости
Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Михаил Ефремов сегодня, 1 марта: последние новости об актере, где отбывает наказание сейчас, 01.03.2021
Новости Сирии сегодня, 01.03.2021: обзор карты военных действий, события сейчас, 1 марта
Выплаты от Путина на детей в марте 2021 года до 3 лет: какие будут детские пособия до 16 лет, когда перечислят деньги на детей
Все новости
Категории / Новости

Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать

2-03-2021, 06:54

Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать
Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. человек, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний. С тех пор амнистии в России не проводились.

Будет ли амнистия по уголовным делам в 2021 году: последние новости

Постановления об амнистиях в России приурочивают в основном к каким-либо знаменательным датам. Ранее правительство объявляло амнистии по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне (2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.), к 20-летию Конституции (2013 г.), а также к 100-летию парламентаризма (2006 г.).





Самая вероятная дата, к которой амнистию по уголовным делам могут приурочить в 2021-м, - это 27 апреля, то есть к 115-летию деятельности Первой Госдумы РФ.

В конце минувшего года президент России Владимир Путин высказался на тему о проведении амнистии для многих заключенных, которые совершили преступления незначительной тяжести. Глава государства полагает, что данная возможность должна рассматриваться властями. Он уверен, что в современном мире амнистия может позволить многим гражданам, которые оказались за решеткой, получить возможность реабилитироваться в глазах общества и встать на верный путь.

Глава государства подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации.

"Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - поведал российский лидер.

По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.

Какие-то временные рамки глава государства обозначать не стал. В свою очередь правозащитники, которые успели проанализировать свежий комментарий Путина, осторожно предположили, что амнистировать часть российских заключенных власти могут в середине 2021 года.

Амнистия может затронуть тех граждан, которые впервые оказались за решеткой, совершили преступление небольшой тяжести, одиноких матерях или отцах, у которых есть малолетние дети, а также ветеранах боевых действий, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане или других государствах, награжденных государственными наградами СССР и Российской Федерации, ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В том числе, и об участниках протестов на Болотной площади в Москве в 2019 году. Насколько широким будет круг участников амнистии, зависит от варианта постановления, который получит поддержку большинства депутатов Госдумы.

Очевидно, что не попадут под амнистию осужденные за убийство, преступления в отношении малолетних и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты и нарушители режима.

Также по теме
Уголовная амнистия: последние новости, состоится ли в 2021 году, мнение экспертов
Новости // 8-02-2021, 06:41
Уголовная амнистия в России в 2021 году: последние новости о сроках проведения амнистии по уголовным делам
Новости // 13-02-2021, 07:10
Уголовная амнистия в 2021 году: последние новости, на кого будет распространяться из заключенных
Новости // 11-02-2021, 06:58
Уголовная амнистия в 2021 году: когда проведут и кого затронет, последние новости
Новости // 7-02-2021, 08:08
Когда состоится уголовная амнистия в России: новости об амнистии по уголовным делам в 2021 году
Новости // 19-02-2021, 11:01
Уголовная амнистия в России в 2021 году последние новости
Новости // 25-02-2021, 06:44
Путин ответил на вопрос о проведении масштабной амнистии
Новости // 29-01-2021, 06:02
Амнистировать некоторых российских заключенных могут в 2021 году
Новости // 4-02-2021, 07:15
Категории / Новости
Индексация пенсий работающим пенсионерам: последние новости сегодня, 03.03.2021
Категории / Новости
Пособия на детей от 3 до 7 лет: последние новости, когда придут детские выплаты в марте
Категории / Новости
Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда придут детские пособия в марте 2021
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Носки на 23 февраля. Стало интересно, откуда пошла традиция дарить именно их
hot
 Когда сажать перец на рассаду в 2021 году, сроки, благоприятные дни
hot
 Эксперты назвали основные ошибки при использовании ремней безопасности
hot
 5 качеств знака зодиака Рыбы, которых не хватает другим представителям гороскопа
hot
 Гороскоп здоровья на Март 2021
hot
 Гороскоп на февраль 2021 года для Овнов женщин и мужчин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия