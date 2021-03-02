Уголовная амнистия в России: последние новости 2021, когда пройдет, кто сможет рассчитывать

Амнистии к юбилеям Победы проводятся каждые пять лет. Так, в 2015 году в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. человек, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний. С тех пор амнистии в России не проводились.Постановления об амнистиях в России приурочивают в основном к каким-либо знаменательным датам. Ранее правительство объявляло амнистии по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне (2000 г., 2005 г., 2010 г., 2015 г.), к 20-летию Конституции (2013 г.), а также к 100-летию парламентаризма (2006 г.).Самая вероятная дата, к которой амнистию по уголовным делам могут приурочить в 2021-м, - это 27 апреля, то есть к 115-летию деятельности Первой Госдумы РФ.В конце минувшего года президент России Владимир Путин высказался на тему о проведении амнистии для многих заключенных, которые совершили преступления незначительной тяжести. Глава государства полагает, что данная возможность должна рассматриваться властями. Он уверен, что в современном мире амнистия может позволить многим гражданам, которые оказались за решеткой, получить возможность реабилитироваться в глазах общества и встать на верный путь.Глава государства подчеркнул, что число осужденных в тюрьмах сократилось вдвое, и тем не менее обещал внимательно рассмотреть вопрос этого инструмента гуманизации."Известно, чем закончила царская Россия, когда временным правительством была выпущена огромная часть людей из-за решетки", - поведал российский лидер.По мнению Путина, достижения по снижению количества заключенных в тюрьмах отчасти связаны с повышающимся профессионализмом.Какие-то временные рамки глава государства обозначать не стал. В свою очередь правозащитники, которые успели проанализировать свежий комментарий Путина, осторожно предположили, что амнистировать часть российских заключенных власти могут в середине 2021 года.Амнистия может затронуть тех граждан, которые впервые оказались за решеткой, совершили преступление небольшой тяжести, одиноких матерях или отцах, у которых есть малолетние дети, а также ветеранах боевых действий, выполнявших воинский или служебный долг в Афганистане или других государствах, награжденных государственными наградами СССР и Российской Федерации, ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В том числе, и об участниках протестов на Болотной площади в Москве в 2019 году. Насколько широким будет круг участников амнистии, зависит от варианта постановления, который получит поддержку большинства депутатов Госдумы.Очевидно, что не попадут под амнистию осужденные за убийство, преступления в отношении малолетних и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также рецидивисты и нарушители режима.